Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.

с чего всё началось

По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.

У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба

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