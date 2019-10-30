Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемУ восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба

ЦСКА — Уфа
завтра
в 12:00
Кубок России, 1/8 Финала
Стадион «ВЭБ Арена»
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.
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На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.
Чемпионат16:01

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На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков

Чемпионат16:01

У футболистов ЦСКА украли бутсы, в число пострадавших попали Чалов и Влашич

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На базе ЦСКА у восьми игроков были украдены бутсы

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СМИ: У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы

Sportbox.RU16:39

У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба

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Газета.Ru17:30

«Чемпионат»: У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе

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