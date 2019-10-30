Футбол
Спорт день за днемУ восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы. В числе пострадавших оказались нападающий Фёдор Чалов, полузащитник Никола Влашич, а также защитники «армейцев» Георгий Щенников и Игорь Дивеев.Чемпионат16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Политика
В конгрессе США впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей американского конгресса проголосует по резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа в четверг, 31 октября, сообщила газета The Washington Post.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex
Для Ford Flex преемника создавать не будут.
Политика
В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
На концерте Аллы Пугачевой в Минске выступит Анастасия Волочкова
2 ноября на концертной площадке в Минске состоится концерт Аллы Пугачевой. В нем примет участие Анастасия Волочкова.
Футбол
«Лестер» и «Эвертон» вышли в четвертьфинал Кубка лиги
Матчи четвёртого раунда Кубка лиги Англии, запланированные на вторник, не принесли сенсаций.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Политика
Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
Футбол
«Интер» обыграл «Брешию» и вышел на 1-е место в Серии А
В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Брешию" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Брешии на стадионе "Марио Ригамонти".
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Киберспорт
Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе
Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
Экономика
Инвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились
С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Технологии
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Политика
Переговоры о транзите газа через Украину обречены на провал
В Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину европейским потребителям.
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.