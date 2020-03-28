Коронавирус

MetaratingsMetaratingsУ восьми игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса

Вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди рассказала, что группа футболистов команды почувствовала симптомы, которые могут быть спровоцированы коронавирусом. Все футболисты ушли на самоизоляцию.
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У восьми игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса

Спорт-Экспресс07:35

У восьми футболистов «Вест Хэма» появились симптомы заражения коронавирусом

Чемпионат07:10

У 8 игроков «Вест Хэма» легкие симптомы коронавируса. Футболисты самоизолировались

Sports.ru07:12

У восьми футболистов «Вест Хэма» появились симптомы заражения коронавирусом

Sport.ru07:58

У 8 игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса

Sport24.ru07:36

Восемь футболистов «Вест Хэма» находятся на самоизоляции

РИА Новости07:55

У восьми игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса

Metaratings07:46
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Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока 06:59
Общество

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Вести.Ru 13:02
Футбол

Радимов: не вы дали жизнь бабушкам и дедушкам, чтобы из-за пофигизма её отбирать

Радимов разместил в этой сети видео с кадрами гуляющих людей, которые сменяются кадрами из европейских стран, где из-за коронавируса введён карантин.
Чемпионат 14:28
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 03:34
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Происшествия

В Москве на улице выстрелили в ребенка

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Вести.Ru 13:23
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Здоровье

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону

При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Газета.Ru 13:39
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Происшествия

Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Piter.tv 13:06
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

Профиль 07:48
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Вести.Ru вчера в 14:46
Кино

В кинотеатрах в Китае повторно покажут «Мстителей» и «Аватар»

Известия 25 марта в 22:55
Хоккей

Второй хоккеист «Колорадо» заразился коронавирусом

Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 14:06
Футбол

Президент УПЛ: «В украинском футболе происходят невообразимые вещи»

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время работы на Украине.
Sport24.ru 12:22
Игры

В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2

Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Игромания.ру вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Lenta.ru 13:01
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

Нигерия сообщает о первом умершем от коронавируса

Нигерия заявила о своей первой смерти, связанной с коронавирусом, в понедельник, сообщил Центр контроля заболеваний страны (NCDC).
Обзор газет вчера в 07:00
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