Коронавирус
MetaratingsУ восьми игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса
Вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди рассказала, что группа футболистов команды почувствовала симптомы, которые могут быть спровоцированы коронавирусом. Все футболисты ушли на самоизоляцию.
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Космос
К Земле движется астероид размером с половину Эвереста
Общество
Спецпоезд отправился из Москвы в Киев
Футбол
Радимов: не вы дали жизнь бабушкам и дедушкам, чтобы из-за пофигизма её отбирать
Радимов разместил в этой сети видео с кадрами гуляющих людей, которые сменяются кадрами из европейских стран, где из-за коронавируса введён карантин.
Общество
В Москве проведут масштабную дезинфекцию
Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Происшествия
В Москве на улице выстрелили в ребенка
На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Здоровье
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Ростове-на-Дону
При тушении крупного природного пожара в Ростове-на-Дону погиб 29-летний пожарный – он оказался окружен огнем и не смог выбраться из него самостоятельно.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге
Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Экономика
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Кино
В кинотеатрах в Китае повторно покажут «Мстителей» и «Аватар»
Хоккей
Второй хоккеист «Колорадо» заразился коронавирусом
Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Футбол
Президент УПЛ: «В украинском футболе происходят невообразимые вещи»
Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время работы на Украине.
Игры
В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2
Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Общество
Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Общество
Нигерия сообщает о первом умершем от коронавируса
Нигерия заявила о своей первой смерти, связанной с коронавирусом, в понедельник, сообщил Центр контроля заболеваний страны (NCDC).