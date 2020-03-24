Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruУ вратаря «Аталанты» выявлен коронавирус

У вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло обнаружен коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо. Это первый случай заражения коронавирусом среди футболистов «Аталанты».
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У вратаря «Аталанты» Спортьелло диагностировали коронавирус

Спорт-Экспресс15:35

Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом

Чемпионат15:17

Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом

Матч ТВ15:36

У вратаря «Аталанты» выявлен коронавирус

Sport24.ru15:34

Футболист итальянской «Аталанты» Спортьелло инфицирован коронавирусом

РИА Новости15:45

У голкипера «Аталанты» обнаружен коронавирус

Metaratings15:23

Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом

RT на русском16:11
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Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6

РИА Новости 23:31
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 вчера в 02:40
Общество

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Государственной думе предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа, с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов.
Газета.Ru 20:37
Наука

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Lenta.ru 21:51
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Здоровье

Эпидемиолог рассказал, как будет расти число больных коронавирусом в России

Российские эпидемиологи считают, что хоть в России пандемия коронавируса не будет развиваться так интенсивно, как в некоторых странах Европы, серьезного роста заболевших COVID-19 в стране избежать невозможно.
Shraibikus News 06:54
Общество

Путин назначил ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет

В России начнутся выплаты пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.
Толк42 вчера в 00:13
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Происшествия

У троих россиян выявлен коронавирус

Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили у россиян, один из них — в Санкт-Петербурге, два других — за рубежом.
Коммерсантъ 22:23
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести онлайн

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:34
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
РБК 23:00
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело 04:34
Шоу-бизнес

«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса

В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
РБК 07:18
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости 07:52
Политика

Россиянам сообщили о возможном закрытии воздушного пространства в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило о возможном закрытии властями США воздушного пространства из-за распространения коронавируса.
РБК 22:23
Энергетика

Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%

Управления по энергетической информации считает, что такой высокий уровень запасов природного газа является результатом мягкой зимы, а также растущего импорта газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа.
Комсомольская правда 15:38
Общество

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
ТАСС 16:37
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Общество

В Индии в карантин отправили 1,3 миллиарда человек

Всеобщая изоляция 1,3 миллиардов жителей страны начнется в полночь 25 марта и будет продолжаться 21 день.
КМВ Новости 16:04
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Lenta.ru вчера в 12:06
Общество

Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта

Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.
Российская газета 02:13
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы 03:02
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