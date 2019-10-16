Футбол

Neva.TodayNeva.TodayУ вратаря Зенита Андрея Лунева родился сын

У футболиста родился сын, которого назвали Денис. "Зенит" поздравил семью с пополнением и пожелал малышу и его маме хорошего самочувствия и настроения.
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78.ruвчера в 08:47
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В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

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Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга

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Газета.Ru 06:19
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Сообщение о похищении человека проверяет в эти минуты МВД Татарстана.
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Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

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В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже

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Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, проведший три тренировки в клубе, рассказал о том, как принял решение о том, чтобы возглавить красно-белых.
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