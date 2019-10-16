У футболиста родился сын, которого назвали Денис. "Зенит" поздравил семью с пополнением и пожелал малышу и его маме хорошего самочувствия и настроения.

Происшествия В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

Общество Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2 Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Хоккей «Вашингтон» оказался сильнее «Торонто» Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".

Экономика Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.

Политика Как прошли дебаты кандидатов от Демократической партии США В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Шоу-бизнес Муж Лолиты подал заявление на развод Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020» На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Происшествия Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу «Зимней вишни» Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.

Авто Первый электромобиль Volvo: представлен XC40 Recharge Компания Volvo представила свой первый электрический кроссовер XC40 Recharge.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Общество Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Авто Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо» Новый центральный тоннель, электронный стояночный тормоз и новая медиасистема, изображения которых появились в патентной базе, могут предназначаться вовсе не внедорожнику УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Шоу-бизнес Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше Анастасии Заворотнюк сделали операцию, и теперь ей стало намного лучше, сообщают близкие актрисы.

Кино В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой 16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.

Общество Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс Первый гуманитарный конвой МЧС отправило в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года.

Армия и оружие Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3» Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Политика CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.