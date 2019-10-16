Футбол
Neva.TodayУ вратаря Зенита Андрея Лунева родился сын
У футболиста родился сын, которого назвали Денис. "Зенит" поздравил семью с пополнением и пожелал малышу и его маме хорошего самочувствия и настроения.
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Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева
Матч ТВвчера в 11:30
Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева
Sportbox.RUвчера в 11:30
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Общество
Выявлено самое опасное место в квартире
Lenta.ru 01:13
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК 15 октября в 11:16
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
RT на русском 01:49
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Хоккей
«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Политика
Как прошли дебаты кандидатов от Демократической партии США
В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.
RT на русском вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Известия вчера в 22:48
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Происшествия
Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.
РИА Новости 02:20
Авто
Первый электромобиль Volvo: представлен XC40 Recharge
Компания Volvo представила свой первый электрический кроссовер XC40 Recharge.
Автоновости дня вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия
На Среднем Урале под Талицей столкнулись машины – есть погибшие
В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
REGNUM 01:24
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Авто
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
Новый центральный тоннель, электронный стояночный тормоз и новая медиасистема, изображения которых появились в патентной базе, могут предназначаться вовсе не внедорожнику УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
110km.ru 01:31
Шоу-бизнес
Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше
Анастасии Заворотнюк сделали операцию, и теперь ей стало намного лучше, сообщают близкие актрисы.
Утро.ru вчера в 01:35
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой
16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.
Телепрограмма вчера в 16:07
Общество
Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс
Первый гуманитарный конвой МЧС отправило в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе
Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета вчера в 04:07
Политика
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54