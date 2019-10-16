Футбол

Neva.TodayNeva.TodayУ вратаря Зенита Андрея Лунева родился сын

У футболиста родился сын, которого назвали Денис. "Зенит" поздравил семью с пополнением и пожелал малышу и его маме хорошего самочувствия и настроения.
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«Я не чувствую боли!» Тоннель для Андрея Лунева

Спорт-Экспрессвчера в 11:24

Вратарь «Зенита» Лунев впервые стал отцом

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 09:25

Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева

Матч ТВвчера в 11:30

«Не чувствую боли». Игроки «Зенита» прогнали Лунёва через тоннель

Чемпионатвчера в 11:16

У Андрея Лунева родился сын

Петербургский дневниквчера в 10:06

Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева

Sportbox.RUвчера в 11:30

Вратарь «Зенита» Лунёв впервые стал отцом

78.ruвчера в 08:47
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Общество

Выявлено самое опасное место в квартире

Lenta.ru 01:13
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет

Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК 15 октября в 11:16
Единоборства

Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

RT на русском 01:49
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии поселения убийцу

ТВК 01:36
Хоккей

«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

В Минфине не выделяет средства, ссылаясь на заявления президента Владимира Путина о том, что нельзя допускать увеличения стоимости ЦКАД.
Газета.Ru 01:34
Политика

Как прошли дебаты кандидатов от Демократической партии США

В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.
RT на русском вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Известия вчера в 22:48
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Происшествия

Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»

Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.
РИА Новости 02:20
Авто

Первый электромобиль Volvo: представлен XC40 Recharge

Компания Volvo представила свой первый электрический кроссовер XC40 Recharge.
Автоновости дня вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия

На Среднем Урале под Талицей столкнулись машины – есть погибшие

В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
REGNUM 01:24
Общество

Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Авто

Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»

Новый центральный тоннель, электронный стояночный тормоз и новая медиасистема, изображения которых появились в патентной базе, могут предназначаться вовсе не внедорожнику УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
110km.ru 01:31
Шоу-бизнес

Перенесшей операцию Заворотнюк стало лучше

Анастасии Заворотнюк сделали операцию, и теперь ей стало намного лучше, сообщают близкие актрисы.
Утро.ru вчера в 01:35
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой

16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.
Телепрограмма вчера в 16:07
Общество

Колонна МЧС России с гумпомощью отправилась в Донбасс

Первый гуманитарный конвой МЧС отправило в Донбасс из Москвы 12 августа 2014 года.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество

Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе

Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета вчера в 04:07
Политика

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи

Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
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Андрей Лунёв
Российский футболист
Российский футболист, вратарь петербургского клуба «Зенит» и национальной сборной России.
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