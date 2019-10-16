У футболиста родился сын, которого назвали Денис. "Зенит" поздравил семью с пополнением и пожелал малышу и его маме хорошего самочувствия и настроения.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Финансы Курс доллара США впервые с начала месяца опустился ниже 64 рублей 17 октября курс доллара на Московской бирже впервые за три недели опустился ниже 64 рублей.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.

Политика США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.

Политика Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.

Армия и оружие Курды не пустили сирийско-российский военный конвой в Ракку Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку, передаёт военный корреспондент ANNA-News.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019» Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».

Политика Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа 9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.

Авто Детали «Русского Прадо» от УАЗ показали на фото Ранее сообщалось, что новый рамный внедорожник «Русский Прадо» стоимостью около 1,5 млн рублей будет построен на новой платформе, которая затем ляжет в основу целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.

Армия и оружие В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30 Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.

Происшествия СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.

Политика РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Культура Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.

Транспорт В Ленобласти остались недовольны транспортной реформой в Петербурге "Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации", — отметил Постовалов.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Экономика ЦБ предложил блокировать счета до решения суда Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.

Наука Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.

Армия и оружие США задумались об отказе от авианосцев Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.

Происшествия В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.