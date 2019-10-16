Футбол
Neva.TodayУ вратаря Зенита Андрея Лунева родился сын
У футболиста родился сын, которого назвали Денис. "Зенит" поздравил семью с пополнением и пожелал малышу и его маме хорошего самочувствия и настроения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева
Sportbox.RUвчера в 11:30
Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева
Матч ТВвчера в 11:30
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru 15 октября в 09:53
Финансы
Курс доллара США впервые с начала месяца опустился ниже 64 рублей
17 октября курс доллара на Московской бирже впервые за три недели опустился ниже 64 рублей.
RT на русском 08:54
Общество
Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи
iReactor 04:01
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Политика
США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.
Русская Планета вчера в 14:21
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Армия и оружие
Курды не пустили сирийско-российский военный конвой в Ракку
Сирийский и российский военный конвой сегодня не смогли попасть в Ракку, передаёт военный корреспондент ANNA-News.
ANNA-News 09:40
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Политика
Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа
9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Авто
Детали «Русского Прадо» от УАЗ показали на фото
Ранее сообщалось, что новый рамный внедорожник «Русский Прадо» стоимостью около 1,5 млн рублей будет построен на новой платформе, которая затем ляжет в основу целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.
Автоновости дня вчера в 23:53
Армия и оружие
В Венесуэле потерпел крушение истребитель Су-30
Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы разбился в среду в штате Гуарико, оба пилота погибли, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 03:37
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Транспорт
В Ленобласти остались недовольны транспортной реформой в Петербурге
"Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации", — отметил Постовалов.
Neva.Today вчера в 12:25
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Наука
Древнюю металлургическую печь раскопали на Алтае
Археологи Томска во время экспедиции сделали интересную находку на реке Куяхтанар в Республике Алтай - древний железоплавильный центр.
Алтайская правда 02:56
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета вчера в 06:03
Происшествия
В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой
В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 05:40
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04