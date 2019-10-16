Футбол
Neva.TodayУ вратаря Зенита Андрея Лунева родился сын
У футболиста родился сын, которого назвали Денис. "Зенит" поздравил семью с пополнением и пожелал малышу и его маме хорошего самочувствия и настроения.
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Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева
Sportbox.RUвчера в 11:30
Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева
Матч ТВвчера в 11:30
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Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
Sport24.ru вчера в 15:09
Культура
Сериал «Сваты» сменит название после массового ухода актёров
Телесериал «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актёров.
News.ru 08:26
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой
В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 05:40
Гаджеты
Патч для Samsung Galaxy S10 решит проблему со сканером отпечатков
Компания Samsung выпустит специальный патч для смартфона Galaxy S10.
News.ru 03:45
Экономика
Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение
Омкар Годбоул заявлял, что дневные и 4-х часовые графики указывают на падение биткоина до недавних минимумов ниже $7800.
РБК вчера в 02:55
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Происшествия
Мэрия Новосибирска рассказала о семье погибшей в школе девушки
Напомним, тело 10-классницы нашли в туалете школы №112 днем в четверг, 17 октября, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
ГТРК Новосибирск 06:59
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии
ТАСС 15 октября в 11:15
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM вчера в 04:18
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 15 октября в 10:45
Политика
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Lenta.ru 05:47
Общество
Финляндия пообещала петербуржцам выдавать визу на пять лет
Документы на финскую визу сроком на пять лет можно будет подать со 2 февраля 2020 года, при условии, что заявитель за последние три года оформлял многократную визу на два года.
АБН 05:40
Политика
В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
RT на русском вчера в 11:25
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
РБК 15 октября в 11:16
Политика
Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, у которых есть более понятные аналоги.
РИА Новости 06:25
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Армия и оружие
«Леопард-2» турецкой армии стал жертвой курдской ракеты
Жертвой запущенной курдами противотанковой управляемой ракеты как раз и стал «Леопард-2» в представленном ниже видео.
Военное обозрение 07:15
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Общество
Температура в Москве побила рекорд по теплу 130-летней давности
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд по теплу на 17 октября.
РБК 08:11
Армия и оружие
The Telegraph: Россия стращает британских военных через СМС
Дислоцированные в Эстонии британские военные мужественно противостоят российской угрозе, настигающей их через соцсети и СМС.
Фонтанка.Ру вчера в 13:17
Происшествия
У пропавшей студентки из Екатеринбурга накануне нашли наркотики
КП - Екатеринбург 00:13
Футбол
Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
МК-Спорт 04:40