Футбол

Neva.TodayNeva.TodayУ вратаря Зенита Андрея Лунева родился сын

У футболиста родился сын, которого назвали Денис. "Зенит" поздравил семью с пополнением и пожелал малышу и его маме хорошего самочувствия и настроения.
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«Я не чувствую боли!» Тоннель для Андрея Лунева

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«Не чувствую боли». Игроки «Зенита» прогнали Лунёва через тоннель

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У Андрея Лунева родился сын

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Санкт-Петербургские ведомости09:25

Игроки «Зенита» организовали праздничный тоннель для новоиспеченного отца Лунева

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:01, Ашберн
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Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади

Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Опубликован первый трейлер фильма «Лед 2» с Петровым

Студия Sony Pictures опубликовала первый тизерный трейлер фильма "Лед 2" с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым в главных ролях.
Газета.Ru 10:07
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Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе

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Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

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Зеленский назвал неделю тишины условием для разведения сил в Донбассе

Газета.Ru 10:56
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В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

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Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
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США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 06:03
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Гражданку России задержали в Минске по запросу США

Российская гражданка Анна Богачева, включенная в черный список американских властей в рамках дела о «вмешательстве» в выборы, задержана в Минске.
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Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Футбол

В Москве появится новый футбольный клуб

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Политика

Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира

Бывший лидер Польши заявил, что несмотря на хорошие отношения с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, он не исполнил своего замысла.
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
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Наука

Археологи из ЮАР сделали важное открытие о предках людей. Снова

В 2010 году Бергер попал в заголовки газет, когда он, а точнее, его сын, которому тогда было девять лет, обнаружил останки нового вида человека на холмах к северу от Йоханнесбурга.
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Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
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Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 14 октября в 05:22
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Первая часть «Матрицы» повторно вышла в российский прокат

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Транспорт

Водителей обяжут устанавливать госномера в день покупки

Глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД сообщил, что с первого дня следующего года вступит в силу закон, по которому владельцы обязаны будут устанавливать госномера на машины в день покупки.
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Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии России

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Авто

УАЗ Патриот оснастят революционными опциями

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось сразу несколько новых патентов для внедорожников УАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 06:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом отказался от покупки Неймара

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от идеи приобретения бразильца Неймара в летнее трансферное окно.
Metaratings 14:21
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Армия и оружие

Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии

«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.
РБК 16:25
Политика

Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье

Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.
RT на русском 08:44
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Российский футболист, вратарь петербургского клуба «Зенит» и национальной сборной России.
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