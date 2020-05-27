Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус

Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба. Положительный тест оказался у защитника Николая Пояркова, он сдал его 18 мая.
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😷 Коронавирус выявлен у защитника «Рубина» Пояркова. Это второй случай в казанском клубе

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