С другими игроками и сотрудниками «Рубина» господин Поярков не контактировал, а в данный момент футболист находится в казанской квартире на самоизоляции, уточнили в пресс-службе. Напомним, на прошлой неделе «Рубин» сообщил о первым заразившемся коронавирусом футболисте.

Еще один футболист «Рубина» заразился коронавирусом

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