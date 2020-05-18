Коронавирус
Говорит МоскваФутболист «Рубина» заразился коронавирусом
С другими членами команды спортсмен не контактировал. На прошлой неделе коронавирусом заразился перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Общество
В США доказали связь коронавируса и воспалительного синдрома у детей
Синдром системного воспалительного ответа, который недавно начали выявлять у детей, связан с коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио 17 мая в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 15:04
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Шоу-бизнес
Бабкина и Васильев возвращаются в «Модный приговор» после коронавируса
RuNews24.ru 16 мая в 00:18
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия 14:43
Авто
В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
REGNUM 08:01
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Армия и оружие
В Сирии террористы обстреляли населенные пункты в Идлибе
По словам Журавлева, были зафиксированы два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, а также один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 16 мая в 16:58
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Космос
SpaceX отложила запуск спутников Starlink
Американская компания SpaceX из-за погодных условий перенесла на более поздний срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink.
ТАСС 10:54
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году
Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Газета.Ru вчера в 01:15
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
REGNUM 14:59
Политика
Германия и Франция намерены инициировать реформирование ВОЗ
Германия и Франция планируют инициировать процесс реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью сделать ее более независимой от влияния отдельных государств.
Газета.Ru 10:44
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на промпредприятия в Подмосковье
В Московской области около 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия.
Известия 14:30
Здоровье
Коронавирус подтвердился у младенца, умершего в Саратовской области
В Саратовской области коронавирус подтвердился у шестимесячного ребенка, умершего от пневмонии, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Колоколова.
Газета.Ru 15:08
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые игроки следующего сезона КХЛ
Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами следующего сезона КХЛ станут игроки «Динамо» — нападающий Вадим Шипачев и защитник Дмитрий Яшкин, которые получат 120 и 95 млн рублей за сезон соответственно.
Metaratings 10:54
Политика
Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Здоровье
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Газета.Ru 12:06