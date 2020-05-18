Коронавирус
Газета.RuУ защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
18 мая стало известно о втором случае заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге (РПЛ). На этот раз положительный тест сдал защитник казанского "Рубина" Константин Плиев. На официальном сайте клуба сообщается, что игрок чувствует себя "нормально".
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Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Наука
Итальянские ученые раскрыли секрет куполов соборов эпохи Возрождения
Исследователи из Университета Бергамо проанализировали технику кладки восьмигранных куполов итальянских соборов и выяснили, как кирпичный купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции выдерживал свой собственный вес и не разрушался под действием гравитации в период постройки без внешней поддержки.
Аргументы и Факты 08:31
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили 01:50
Здоровье
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Наука
Тесты на хомяках доказали эффективность масок против коронавируса
Доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 ученым из Университета Гонконга помогли лабораторные хомяки.
ToDay News Ufa 02:26
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Общество
Власти Москвы проверят выписанный инвалиду штраф за нарушение самоизоляции
Власти Москвы разберутся со штрафом за нарушение самоизоляции, который выписали прикованному к постели инвалиду, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Известия 08:40
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Здоровье
В Минздраве развеяли миф о коронавирусе
Минздрав заявил об отсутствии связи между резус-фактором и уязвимостью перед коронавирусом, пишет портал стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 11:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой
Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой 06:47
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Здоровье
Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи
Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации 07:28
Общество
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 10:40
Футбол
Сергей Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»
О зарплате Семака в официальных источниках ничего не говорится, но ранее инсайдеры сообщали, что "Зенит" готов предложить главному тренеру 1,8 млн евро или 140 млн рублей в год.
Вести.Ru 08:20
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Аргументы и Факты 09:41
Хоккей
СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»
Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 16 мая в 11:10
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости вчера в 23:09
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ 11:03
Общество
Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам
Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
Общество
Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа
Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
Известия 10:36
Игры
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29