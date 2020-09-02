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Lenta.ru
Lenta.ru

У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы

В экономике Австралии, которую прежде называли одной из выигравших от коронавируса стран, начались проблемы. Об этом заявил министр финансов Джош Фриденберг, слова которого приводит CNBC.В источнике
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Деловое.ТВ

В Австралии сообщили об экономических проблемах на фоне пандемии коронавируса

Деловое.ТВ14:15
Lenta.ru

У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы

Lenta.ru13:15
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Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВ15:05
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ru14:22
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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Половина россиян не испытывают болей при инфаркте

Согласно статистике, около половины перенесших инфаркт миокарда россиян не испытывали типичных для патологии болей, но замечали внезапно возникшую утомляемость, которую списывали на последствия перенесенного ОРВИ или повседневную усталость.
MedTecNews08:23