У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
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В экономике Австралии, которую прежде называли одной из выигравших от коронавируса стран, начались проблемы. Об этом заявил министр финансов Джош Фриденберг, слова которого приводит CNBC.В источнике