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Lenta.ru
Lenta.ru

У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы

В экономике Австралии, которую прежде называли одной из выигравших от коронавируса стран, начались проблемы. Об этом заявил министр финансов Джош Фриденберг, слова которого приводит CNBC.В источнике
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REGNUM

Выигравшая от пандемии Австралия столкнулась с рецессией

REGNUM21:06
Деловое.ТВ

В Австралии сообщили об экономических проблемах на фоне пандемии коронавируса

Деловое.ТВвчера в 14:15
Lenta.ru

У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы

Lenta.ruвчера в 13:15
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Новые санкции против России из-за отравления Навального более вероятны со стороны ЕС, нежели США

В свою очередь, бывший чиновник администрации Барака Обамы, отвечавший за санкции, дал понять, что Дональд Трамп вряд ли введет существенные ограничения против России.
Эхо Москвы20:07

В Бурятии окажут помощь семье девочки с отрубленными пальцами

Семью девочки, которой отрубили пальцы топором, посетила детский омбудсмен Бурятии 2 сентября уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина посетила семью девочки из Прибайкальского района, которая стала жертвой нападения своего дяди.
Байкал-Daily20:35
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Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения

Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.
Политика Сегодня31 августа в 21:36
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Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин

Европейский Союз обратился к правительствам стран Старого Света не сокращать 14-дневный карантин для людей, инфицированных COVID-19, из-за того, что у многих пациентов болезнь развивается даже через две недели после зафиксированного отрицательного теста.
Российская газетавчера в 15:11

Сечин предложил Германии принять участие в проекте «Восток Ойл»

«Роснефть» готова рассмотреть различные варианты сотрудничества с Германией по проекту «Восток Ойл», если немецкий бизнес заинтересован в этом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром.
Коммерсантъвчера в 13:24
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