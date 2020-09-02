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Lenta.ru
Lenta.ru

У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы

В экономике Австралии, которую прежде называли одной из выигравших от коронавируса стран, начались проблемы. Об этом заявил министр финансов Джош Фриденберг, слова которого приводит CNBC.В источнике
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Lenta.ru

У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы

Lenta.ruвчера в 13:15
REGNUM

Выигравшая от пандемии Австралия столкнулась с рецессией

REGNUM21:06
Деловое.ТВ

В Австралии сообщили об экономических проблемах на фоне пандемии коронавируса

Деловое.ТВвчера в 14:15
ИА Красная Весна

Австралийские власти официально заявили о начале рецессии в стране

ИА Красная Весна01:51

Создатели «Игры престолов» снимут для Netflix фантастический сериал

В произведениях «Задача трёх тел», «Тёмный лес» и «Вечная жизнь смерти» повествуется о контакте человечества с инопланетной цивилизацией По мнению Бениоффа и Уайса, эта трилогия является самой амбициозной научно-фантастической серией, которую им приходилось читать.
Evo-rus.com01:16
7

МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге журнала Times Higher Education

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Аргументы и Фактывчера в 09:23
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В Екатеринбурге открылась выставка-фильм о Великой Отечественной войне

Создатели хотели погрузить зрителя и провести его дорогами войны по всем залам так, чтобы он проникся реальными историями людей и сопереживал им. В залах выставки посетители могут окунуться в жизнь людей блокадного Ленинграда, концлагеря, на линию фронта или в лес к партизанам.
ТагилСити.ру01:43