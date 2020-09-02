У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
Смотрите также
Суд закончил исследовать доказательства по делу Ефремова
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Лавров анонсировал скорую встречу Путина с Лукашенко
Создатели «Игры престолов» снимут для Netflix фантастический сериал
Асмус не смогла проводить единственную дочь в первый класс
Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
В Минкультуры отреагировали на претензии к новому фильму о Цое
Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
В Минкультуры отреагировали на претензии к новому фильму о Цое
Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
В экономике Австралии, которую прежде называли одной из выигравших от коронавируса стран, начались проблемы. Об этом заявил министр финансов Джош Фриденберг, слова которого приводит CNBC.В источнике
Подробнее о событии
В Австралии сообщили об экономических проблемах на фоне пандемии коронавируса
Деловое.ТВвчера в 14:15