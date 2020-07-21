Происшествия
BFM.ruВзрывы произошли у автобуса с заложниками в Луцке
На месте захвата автобуса в украинском Луцке прозвучали взрывы. Об этом сообщает портал «Страна.ua». Отмечается, что взрывное устройство бросил из автобуса захвативший заложников мужчина.
Читать в источнике
Оценить521
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Экономика
Население Британии переживает сильнейшее с 1970-х падение доходов
Население Великобритании на фоне пандемии COVID-19 переживает наибольшие экономические трудности со времен 1970-х годов.
Российская газета 03:50
Наука
Носить органическое происхождение могут почти все запасы воды на Земле
В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете.
Live24 вчера в 03:05
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru 16:45
Общество
Опубликованы кадры с задержанным захватчиком заложников в Луцке
Twitter / Avakov Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал фото с захватчиком заложников в Луцке после задержания.
РЕН ТВ 15:00
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Общество
В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 16:14
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Политика
«Я желаю Фургалу удачи»: Дегтярев дал первую пресс-конференцию в статусе врио губернатора
Первым делом врио губернатора спросили, что он будет делать с протестующими против отставки Сергея Фургала (в это время они как собрались у администрации региона - прим. ред.).
Накануне.Ru 08:49
Экономика
Российские банки во II квартале выдали на 45,3% меньше потребкредитов
Российские банки во II квартале 2020 года выдали 2,54 млн потребительских кредитов, что на 45,3% меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 20:02
Здоровье
Кузбасские власти сообщили о снижении числа зараженных ВИЧ в регионе
В регионе в два раза увеличилось число зараженных, которым оказывается медицинская помощь.
Evo-rus.com 09:59
Футбол
Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.
Известия 16:27
Происшествия
Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета 15:03
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
Авто
Стартовали продажи пикапа Changan Hunter
В КНР вышеупомянутый пикап предлагается с конца 2019-го под названием Changan F70, при этом для экспорта в Чили наименование поменяли на Hunter – сейчас автомобиль именуется так же, как внедорожник УАЗа.
CarsWeek.ru 14:09
Шоу-бизнес
Модель популярного бренда поделилась домашней фотографией топлес
Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным домашним снимком и восхитила подписчиков.
Lenta.ru вчера в 21:00
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
Kazanfirst.ru 11:21
Наука
Страусиных предков палеонтологи нашли в Молдавии и на Украине
Предок современных страусов 8 млн лет назад появился в северо-западном Причерноморье, на территории современных Молдовы и южных областей Украины, результаты исследования опубликовал научный журнал Earth-Science Reviews, 20 июля передает пресс-служба Палеонтологического института РАН.
ИА Красная Весна вчера в 11:15
Космос
Астрономы отобразили магнитное поле спиральной галактики похожей на нашу
Используя массив радиотелескопов «Very Large Array», астрономы создали карту линий магнитного поля, которые «вырываются» из спиральной галактики NGC 4217, проживающей на расстоянии 67 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Большая Медведица.
Ин-спейс.ру 14:54
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
В США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса
Две вакцины от коронавирусной инфекции начали проходить финальную стадию клинических испытаний в США.
Газета.Ru 20:20
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 09:20
Шоу-бизнес
Уэст обвинил Кардашьян в попытке закрыть его в больнице
Канье Уэст обвинил свою супругу Ким Кардашьян в попытке сдать его в психушку.
Рамблер 03:31
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет.
Газета.Ru 14:36
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»
Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса «Евро-6» начнется на заводе «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах в ноябре 2020 года.
Автоновости дня 15:05
Происшествия
Администратор «Омбудсмена полиции» Худяков вышел из СИЗО
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков, которому следствие решило отменить меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел из СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
РИА Новости 07:55
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Футбол
Кокорин требует контракт на 10 миллионов евро за три сезона
Ранее сообщалось, что «Сочи» может предложить игроку долгосрочный контракт с зарплатой около трех миллионов евро в год.
ODDS.ru 12:57