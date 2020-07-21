На месте захвата автобуса в украинском Луцке прозвучали взрывы. Об этом сообщает портал «Страна.ua». Отмечается, что взрывное устройство бросил из автобуса захвативший заложников мужчина.

Взрывы произошли у автобуса с заложниками в Луцке

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