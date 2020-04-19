Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

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Здоровье Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме. 48

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