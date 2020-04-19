Коронавирус
ТАССУ заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:32
Общество
В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама
В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
АиФ Новосибирск 02:34
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Общество
В Подмосковье ужесточили пропускной режим
Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим.
Оka.fm 10:15
Здоровье
Названы симптомы коронавируса, проявляющиеся на коже
Как рассказал "Московскому комсомольцу" профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, кожная сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи являются возможными симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.
Piter.tv 10:38
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
Происшествия
Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM вчера в 01:34
Транспорт
В Москве автоматизируют контроль пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок.
Lenta.ru 07:03
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews 06:05
Политика
Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отметив, что США давно начали бы войну с КНДР, не будь он главой государства, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 23:15
Политика
Посольство России объяснило «переезд» на новый адрес в Праге
Посольство России в Чехии опровергло информацию, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на чешский МИД, о том, что оно якобы намерено использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела: улица Коруновачни, 34.
РИА Новости 20:58
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
Игры
Ремастер Crysis выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
ИА Красная Весна 16 апреля в 22:10
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
Здоровье
В Ульяновской области 75% случаев заражения приходится на один район
Большинство установленных случаев заражения приходится на Карсунский район — 101, или 74,2% от общего числа подтверждённых.
REGNUM вчера в 07:14
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника
Год назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы «На-На» двухкомнатную квартиру.
StarHit.ru 14:00
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Футбол
«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна
«Атлетико» поборется за форварда с «Наполи», который также хочет приобрести иранца. Сумма трансфера может составить около € 25 млн.
Чемпионат 12:42
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы в пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:43
Политика
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета 22:06
Здоровье
В Челябинской области выросло число зараженных коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в пятницу, 17 апреля, выросло до 64 человек. В больницах продолжают находиться 35 человек.
Курс дела вчера в 02:54
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
Футбол
Кокорин объяснил, почему убрал портрет Путина с аватара в Instagram
Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к Владимиру Путину.
RT на русском 17:05
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14