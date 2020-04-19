Коронавирус
ТАССУ заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина. По его словам, заболевание у Носова протекает в легкой форме.
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Нижегородский замгубернатора заболел коронавирусом в лёгкой форме - Никитин
АиФ Нижний Новгородвчера в 18:09
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