Общество

ВедомостиВедомостиУ замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter иранским журналистом Абасом Аслани.
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У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

РБК08:10

У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

Газета.Ru06:59

У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

Коммерсантъ07:28

В Иране сообщили о заражении коронавирусом замглавы минздрава страны

Известия07:17

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

ТАСС07:04

Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом

РИА Новости08:38

У замглавы Минздрава Ирана обнаружили коронавирус

RT на русском06:52
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Киев: вопрос о смертной казни является главным для украинцев

Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
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Компания «Гражданские самолеты Сухого» сменила название

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Экономика

Мишустин позвал Ильтякова в Москву для доклада

Михаил Мишустин приехал в Курган сегодня днем.
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Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Общество

Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями.
ТАСС 02:02
Игры

Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox One

Состоялся официальный релиз февральского обновления для Xbox One, в котором Microsoft официально представил новый вид домашней страницы.
Cyber.sports.ru 07:03
Экономика

Россияне смогут сэкономить на ипотеке

Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия».
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Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Общество

Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

iReactor вчера в 13:29
Политика

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста.
Замана 07:05
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor 02:02
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
РБК 06:15
Политика

Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
РИА Новости 06:47
Здоровье

В Общественной палате Подмосковья назвали основные жалобы жителей

Жители Подмосковья чаще всего жаловались в Общественную палату на завышенную кадастровую оценку имущества, состояние медучреждений, качество питания в стационарах и невозможность связаться с региональными операторами по вывозу ТБО, заявил председатель комиссии Общественной палаты Московской области по развитию здравоохранения Евгений Мартынов.
РИАМО 08:20
Авто

Polestar официально представил Percept Concept

В настоящее время у Polestar есть две псерийные модели, которые называются просто «1» и «2». Шведский премиум-бренд выбрал более оригинальное имя для своей новой концепции, которая была разработана в качестве демонстрации будущих продуктов и стремлений компании.
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Общество

В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов

Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
RT на русском 00:47
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:00
Политика

Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса

Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
РИА Новости 08:22
Происшествия

Врачи скорой в Пермском крае протащили пациента по асфальту

Ридус вчера в 09:21
Экономика

Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Газета.Ru 01:03
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец 23 февраля в 11:20
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости 08:00
Технологии

Названы опасные приложения для смартфонов

Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
News-24.ru 01:49
Экономика

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
REGNUM 07:40
Общество

Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей

Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
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Общество

В Хорватии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Хорватии.
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Армия и оружие

Лавров призвал предотвратить силовое противостояние в космосе

Планы ряда стран Запада по военному освоению космоса свидетельствуют о необходимости мер по предотвращению силового противостояния в этом пространстве.
Российская газета 05:23
Политика

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
RT на русском 06:38
Армия и оружие

Джума: террористы ПНС Ливии понимают только грубую силу

Как напомнил спецкор Федерального агентства новостей Аббас Джума, террористы ПНС недоговороспособны, а понимают лишь грубую силу.
iReactor 08:32
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