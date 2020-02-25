Общество
ВедомостиУ замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter иранским журналистом Абасом Аслани.
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Политика
Киев: вопрос о смертной казни является главным для украинцев
Украинцы считают, что возвращение смертной казни является первой проблемой, которую необходимо решить во время всенародного референдума, заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Экономика
Мишустин позвал Ильтякова в Москву для доклада
Михаил Мишустин приехал в Курган сегодня днем.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Общество
Суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями.
Игры
Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox One
Состоялся официальный релиз февральского обновления для Xbox One, в котором Microsoft официально представил новый вид домашней страницы.
Экономика
Россияне смогут сэкономить на ипотеке
Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия».
Экономика
Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса
На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
Политика
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
Здоровье
В Общественной палате Подмосковья назвали основные жалобы жителей
Жители Подмосковья чаще всего жаловались в Общественную палату на завышенную кадастровую оценку имущества, состояние медучреждений, качество питания в стационарах и невозможность связаться с региональными операторами по вывозу ТБО, заявил председатель комиссии Общественной палаты Московской области по развитию здравоохранения Евгений Мартынов.
Авто
Polestar официально представил Percept Concept
В настоящее время у Polestar есть две псерийные модели, которые называются просто «1» и «2». Шведский премиум-бренд выбрал более оригинальное имя для своей новой концепции, которая была разработана в качестве демонстрации будущих продуктов и стремлений компании.
Общество
В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов
Жители греческих островов Лесбос и Хиос выступили против строительства новых лагерей для мигрантов.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Политика
Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
Происшествия
Врачи скорой в Пермском крае протащили пациента по асфальту
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Общество
Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей
Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
Общество
В Хорватии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Хорватии.
Армия и оружие
Лавров призвал предотвратить силовое противостояние в космосе
Планы ряда стран Запада по военному освоению космоса свидетельствуют о необходимости мер по предотвращению силового противостояния в этом пространстве.
Политика
Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине
Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
Армия и оружие
Джума: террористы ПНС Ливии понимают только грубую силу
Как напомнил спецкор Федерального агентства новостей Аббас Джума, террористы ПНС недоговороспособны, а понимают лишь грубую силу.