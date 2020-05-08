Защитник подписал шестилетний контракт с испанским клубом. В сезоне-2019/20 Лоди сыграл за «Атлетико» 23 матча в Примере, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 1

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Космос Новый космический корабль Китая успешно вернулся на Землю Испытательный космический корабль был спущено с грузовой капсулой на борту ракеты-носителя нового типа с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань. 4

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