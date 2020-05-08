Коронавирус

MetaratingsMetaratingsУ защитника «Атлетико» Лоди обнаружен коронавирус

Защитник подписал шестилетний контракт с испанским клубом. В сезоне-2019/20 Лоди сыграл за «Атлетико» 23 матча в Примере, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
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Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Чемпионат13:48

У защитника «Атлетико» обнаружен коронавирус

Спорт-Экспресс13:39

Защитник мадридского «Атлетико» заболел коронавирусом

Спорт день за днем13:32

У защитника «Атлетико» Лоди обнаружен коронавирус. Известно о трех положительных тестах в Ла Лиге

Sports.ru13:25

Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Советский спорт13:18

У защитника «Атлетико» Лоди обнаружен коронавирус

Metaratings13:10

Защитник «Атлетико» Лоди сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru12:58
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, есть раненые

Интерфакс 11:58
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Здоровье

В ВОЗ заявили, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от вызываемого коронавирусом инфекционного заболевания (COVID-19) и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
ТАСС 13:19
4
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 14:07
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Политика

КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
RT на русском вчера в 15:07
94
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 31 мая

В Липецкой области режим самоизоляции продлен до 31 мая. Об этом сообщили в администрации региона.
Коммерсантъ Воронеж 08:17
21
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
4,9K
Общество

Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали

Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
52
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
3,1K
Здоровье

Глава ВОЗ напомнил о победе человечества над оспой

Человечество 40 лет назад смогло ликвидировать оспу как угрозу человечеству, это напоминает о том, что победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 14:01
Общество

Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая

Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
59
Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
3
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Общество

Безработица в США выросла до 14,7% в апреле

Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда.
Ведомости 09:16
105
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
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Общество

Активисты заявили о срыве полицией акции по раздаче еды бездомным

Полиция не дала активистам «ОВД-Инфо» провести акцию по раздаче еды бездомным на Гоголевском бульваре в Москве.
РБК 13:58
Космос

Новый космический корабль Китая успешно вернулся на Землю

Испытательный космический корабль был спущено с грузовой капсулой на борту ракеты-носителя нового типа с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань.
ГЛАС.RU 08:04
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Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
8
Кино

Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
16
Общество

Жителей Ярославской области обяжут носить маски с 16 мая

Власти Ярославской области продлили ряд ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно и предупредили о введении масочного режима с 16 мая, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 14:01
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Наука

Пластмасса добралась в моторах до распределительных валов

В проекте приняли участие представители концерна Daimler, бельгийский производитель пластмасс SBHPP/Vyncolit и их французские коллеги из Georges Pernoud Group.
Quto.ru 10:29
Хоккей

Замена Брагину: Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею

Игорь Ларионов, работавший на последнем молодежном чемпионате мира в качестве помощника Валерия Брагина, в скором времени сам возглавит молодежную сборную России и начнет сольную тренерскую карьеру в 60 лет.
Газета.Ru 13:03
Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
61
Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19

Глава Министретсва здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:59
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
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