Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

18 мая стало известно о втором случае заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге (РПЛ). На этот раз положительный тест сдал защитник казанского "Рубина" Константин Плиев. На официальном сайте клуба сообщается, что игрок чувствует себя "нормально".
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В РПЛ второй положительный тест на коронавирус. После Фарфана заболел Плиев из «Рубина»

Sport24.ru10:00

Фото свадьбы, на которой был заразившийся коронавирусом футболист «Рубина»

Спорт-Экспресс08:23

Защитник казанского «Рубина» заболел коронавирусом

Татар-информ07:10

У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Чемпионат07:08

Опубликованы фото со свадьбы, на которой был заболевший коронавирусом Плиев

Metaratings08:31

Появились подробности заражения коронавирусом футболиста «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online07:28

Заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с братом Заурбеком из «Динамо» и другими осетинскми игроками РПЛ

Sports.ru08:28
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Политика

Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников к 19 мая исполнить все поручения президента Владимира Путина по выплатам медикам за работу с коронавирусными пациентами.
Rambler News Service 09:01
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Общество

Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 18–25 метров в секунду.
Москва 24 09:35
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Общество

В Центральной России ожидается аномально холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
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Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
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Общество

Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

РИА Новости 07:54
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Политика

Эрдоган и Путин провели разговор по телефону

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа.
ТАСС 09:23
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Экономика

Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии

Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Минтруде.
РИА Новости 06:09
Общество

Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
RT на русском 09:18
Здоровье

Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса

Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова отменила свадьбу с Антуаном Арно

Водянова заявила, что очень грустит из-за отмены свадьбы – сейчас она могла бы отдыхать с подругами на девичники.
Gazeta.SPb вчера в 14:57
Музыка

Британцы выбрали «величайшую песню» за всю историю «Евровидения»

Российская газета 06:51
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Здоровье

Волгоградцам рассказали об условиях выхода из режима самоизоляции

Как отметила главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений, необходимо привести в норму три показателя: Коэффициент распространения инфекции — то есть, сколько здоровых людей может инфицировать один зараженный человек.
ИА Городские вести. Волгоград 08:22
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Спорт

В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11

ИА Красная Весна 05:59
1
Общество

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
1
Кино

Джонни Депп может не появиться в «Пиратах Карибского моря 6»

Напомню, во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря» Депп сыграл одну из главных ролей - неутомимого, обаятельного разбойника Джека Воробья.
Inc-news.ru вчера в 13:19
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Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
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Происшествия

Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес

Lenta.ru 05:53
Культура

Названы суперфиналисты Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

Ревизор.ру 03:59
Здоровье

В Архангельской области выявили ещё 72 инфицированных COVID-19

За последние сутки на территории Архангельской области региональный референс-центр выявил ещё 72 новых случая COVID-19.
Новости Дня 09:44
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
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Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Происшествия

В Долгоруковом районе огонь уничтожил «ВАЗ-2106»

Огонь уничтожил машину полностью.
Gorod48 08:59
Технологии

Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде

Сегодня на брифинге, посвящённом итогам работы за квартал, финансовый директор Panasonic Хироказу Умеда (Hirokazu Umeda) отметил высокий спрос со стороны Tesla, превышающий возможности завода в Неваде, годовая мощность которого составляет 35 ГВт·ч.
3DNews 09:53
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Константин Игоревич Плиев
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Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов», выступющий на правах аренды за казанский «Рубин» до конца сезона 2019/20. Брат Заурбека Плиева.
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