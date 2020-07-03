Общество
ВедомостиВ Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.
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Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
Finam.Ru 09:58
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Политика
Производитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ
Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
RT на русском 14:46
Армия и оружие
Индия закупит у России самолеты МиГ-29 на сумму около $1 млрд
Военное дело вчера в 10:24
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
Lenta.ru 15:31
Хоккей
«Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ из-за финансовых проблем («Хоккей без зрителей»)
«Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Sports.ru 12:18
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Общество
Станцию берлинской подземки переименуют в честь Глинки
В публикации компании говорится, что железная дорога слишком долго использовала подобные названия, теперь пришло время положить этому конец.
Телеканал Санкт-Петербург 15:28
Авто
Lincoln прекращает производство седана Continental
Вашингтон, 2 июля 2020, 13:44 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln отказался от выпуска модели седана Continental.
REGNUM вчера в 06:44
Кино
Вышел трейлер комедии «Американский огурчик» о засоленном на век иммигранте
ИА Красная Весна 15:05
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Футбол
КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Общество
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
РБК 11:22
Общество
Интенсивность осадков в Москве местами достигает трети месячной нормы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что интенсивность дождя в отдельных районах столицы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:54
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Известия вчера в 07:44
Армия и оружие
В госдепе США заявили о желании Китая «удвоить ядерный потенциал»
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:09 — REGNUM В госдепартаменте США обеспокоены намерениями Китая «удвоить ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду», сообщает 3 июля RT со ссылкой на представителя госдепа.
REGNUM 15:09
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем
Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.
Российская газета 14:42
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Итоги голосования за поправки в Конституцию в Кремле считают триумфом.
Городовой 13:57
Общество
Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ
3 июля выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ. Расписание экзаменов по датам было официально опубликовано Рособрнадзором.
Российская газета 03:54
Общество
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36