Общество

ВедомостиВедомостиВ Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. По данным проекта «Автозак Live», задержаны как минимум десять человек.
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В Москве начались задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой

РБК14:47

В Москве у здания ФСБ задержали участников пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

Дождь13:14

В Москве журналиста Азара задержали на пикете в поддержку Светланы Прокопьевой

ТАСС13:54

К задержанным на пикетах в поддержку Прокопьевой не пускают адвокатов

Медиазона14:41

В Москве произошли задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой

Коммерсантъ13:34

Несколько пикетчиков в поддержку журналистки Прокопьевой задержали у здания ФСБ в Москве

Интерфакс14:10

В Москве на Лубянке задержали не менее семнадцати участников одиночных пикетов в поддержку журналистки Прокопьевой

Эхо Москвы14:33
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В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
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Производитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ

Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
RT на русском 14:46
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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Общество

Станцию берлинской подземки переименуют в честь Глинки

В публикации компании говорится, что железная дорога слишком долго использовала подобные названия, теперь пришло время положить этому конец.
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Авто

Lincoln прекращает производство седана Continental

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Вышел трейлер комедии «Американский огурчик» о засоленном на век иммигранте

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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

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Известия 04:30
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КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
Российская газета 15:05
Общество

Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
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Гаджеты

Флагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынок

3DNews 11:45
Общество

Интенсивность осадков в Москве местами достигает трети месячной нормы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что интенсивность дождя в отдельных районах столицы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:54
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

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Армия и оружие

В госдепе США заявили о желании Китая «удвоить ядерный потенциал»

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:09 — REGNUM В госдепартаменте США обеспокоены намерениями Китая «удвоить ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду», сообщает 3 июля RT со ссылкой на представителя госдепа.
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем

Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.
Российская газета 14:42
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

Итоги голосования за поправки в Конституцию в Кремле считают триумфом.
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Выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ

3 июля выпускники столичных школ начали сдавать ЕГЭ. Расписание экзаменов по датам было официально опубликовано Рособрнадзором.
Российская газета 03:54
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Общество

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты» с 2017 года. Депутат Совета депутатов московского муниципального округа Хамовники с 2017 года. Специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru и проекта Meduza.
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