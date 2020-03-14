Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъУ здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков

Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
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Около 20 человек задержаны у здания ФСБ в Москве на акции против приговора по делу «Сети»

ТАСС08:00

В центре Москвы задержали несколько десятков человек

Ведомости08:26

Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

РБК08:16

Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ11:40

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс07:57

У здания ФСБ на Лубянке задержали более 40 участников пикетов против политических репрессий

Новая газета07:26

Одиночные пикеты против репрессий и в поддержку политзаключенных прошли сегодня у здания ФСБ

Эхо Москвы11:05
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Общество

Оперативный штаб назвал авиарейсы с больными коронавирусом пассажирами

Оперативный штаб Москвы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 перечислил список авиарейсов, которыми в столицу прибыли инфицированные вирусом пассажиры.
РБК 16:05
Политика

США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Американские власти с 16 марта введут запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Великобритании и Ирландии, заявил вице-президент Майкл Пенс.
Московский Комсомолец 17:06
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Политика

США включили в черный список две российские компании

В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".
РИА Новости 12:08
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1

Российская газета 11:39
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Ведомости 05:49
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ 18:58
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Экономика

Совфед одобрил покупку правительством акций Сбербанка

Совет федерации на внеочередном заседании одобрил закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.
Коммерсантъ 05:40
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

REGNUM вчера в 01:19
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости вчера в 20:11
Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
iReactor 14:50
Космос

Человечество живет в огромном космическом пузыре

Pravda.Ru вчера в 07:28
Общество

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 16:26
Футбол

ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
ProstoProSport 04:18
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru 13:38
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК вчера в 03:20
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом

RT на русском 16:00
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия 17:28
Кино

Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле

Недавно стало известно, что съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле, несмотря на тревожное настроение в мире из-за коронавируса.
Интермонитор.ру вчера в 15:55
Авто

Появились первые изображения нового кроссовера Volvo XC100

На днях «Автоновости дня» сообщали о том, что шведская Volvo планирует выпустить два новых кроссовера, одним из которых станет флагманский XC100.
Автоновости дня 09:12
Единоборства

Бой Хабиба и Фергюсона все еще может состояться в Лас-Вегасе

Ранее руководство UFC собиралось перенести ближайшие турниры в США в Лас-Вегас.
Sport24.ru 18:33
Финансы

Банки начали поднимать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 08:51
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявлен коронавирус, находятся 38 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica у острова Мартиника в Карибском море находятся 30 пассажиров и восемь членов экипажа из России, сообщило посольство России в Париже «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:35
Музыка

Одна из стран Балтии попала в пятерку фаворитов Евровидения

Стоит отметить, что из стран Балтии только Литва попала в первую десятку.
Sputnik Латвия вчера в 15:09
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск 14:20
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Лев Пономарёв
Советский и российский политический и общественный деятель. По профессии физик. Доктор физико-математических наук, профессор. Народный депутат России.
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