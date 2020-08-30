У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков
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У здания КГБ в Минске, где сегодня, 30 августа, проходит акция протеста «Марш мира и независимости», произошла стычка протестующих с силовиками в штатском.В источнике
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