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Lenta.ru
Lenta.ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

У здания КГБ в Минске, где сегодня, 30 августа, проходит акция протеста «Марш мира и независимости», произошла стычка протестующих с силовиками в штатском.В источнике
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РБК

В центр Минска стянули военную технику и водометы, начались задержания

РБК07:50
РИА Новости

В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими

РИА Новости07:44
Известия

Возле здания КГБ в Минске начались задержания протестующих

Известия07:53
Интерфакс

Митингующие в Минске попытались отбить у силовиков своих сторонников

Интерфакс07:43
ТАСС

В центре Минска у здания КГБ произошла стычка между протестующими и силовиками

ТАСС07:17
Коммерсантъ

В Минске начались задержания протестующих

Коммерсантъ07:12
Lenta.ru

Стало известно о блокировке интернета в Минске

Lenta.ru08:04
КП - Беларусь

В центре Минска, где 30 августа проходит акция протеста, объединиться колоннам митингующих активно мешают силовики и спецтехника

КП - Беларусь09:45

Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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Представитель Киева в контактной группе выступил за всеобщую амнистию

Всеобщая амнистия, выборы и особый статус Донбасса необходимы для прекращения конфликта на Донбассе, заявил новый заместитель главы украинской делегации в контактной группе бывший премьер-министр Витольд Фокин 30 августа в интервью изданию «Страна».
ИА Красная Весна06:56
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Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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