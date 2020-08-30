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Газета.Ru
Газета.Ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

У здания КГБ в Минске во время акции "Марш мира и независимости" произошло столкновение протестующих с силовиками в штатском. Как сообщает ТАСС, сотрудники правоохранительных органов пытались задержать демонстрантов, но протестующие отбили нескольких задержанных.В источнике
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Газета.Ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

Газета.Ru11:05
Московский Комсомолец

В центре Минска начали задерживать протестующих

Московский Комсомолец07:14
Известия

Возле здания КГБ в Минске начались задержания протестующих

Известия07:53
Интерфакс

Митингующие в Минске попытались отбить у силовиков своих сторонников

Интерфакс07:43
ТАСС

В центре Минска у здания КГБ произошла стычка между протестующими и силовиками

ТАСС07:17
Lenta.ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

Lenta.ru08:00
РИА Новости

В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими

РИА Новости07:44

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новости15:24
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В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ru15:06
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Генштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Соседние с Белоруссией страны НАТО наращивают военный потенциал и усиливают разведку, заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.
Газета.Ru15:01
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УАЗ запатентовал новые двигатели ЗМЗ для «Русского Прадо»

Патенты на новые силовые установки Заволжского моторного завода для «Русского Прадо» получил Ульяновский автозавод, 27 августа фото агрегатов были размещены в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
ИА Красная Весна15:33
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