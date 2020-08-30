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Газета.Ru
Газета.Ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

У здания КГБ в Минске во время акции "Марш мира и независимости" произошло столкновение протестующих с силовиками в штатском. Как сообщает ТАСС, сотрудники правоохранительных органов пытались задержать демонстрантов, но протестующие отбили нескольких задержанных.В источнике
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Известия

Возле здания КГБ в Минске начались задержания протестующих

Известия07:53
Комсомольская правда

В Минске произошла стычка между силовиками и протестующими

Комсомольская правда08:24
Lenta.ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

Lenta.ru08:00
Газета.Ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

Газета.Ru11:05
РИА Новости

В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими

РИА Новости07:44
Интерфакс

Митингующие в Минске попытались отбить у силовиков своих сторонников

Интерфакс07:43
ТАСС

В центре Минска у здания КГБ произошла стычка между протестующими и силовиками

ТАСС07:17

Евро готовится к мощному прыжку

Отдельные инвесторы ставят значительные суммы даже на то, что евро будет стоить в следующем году не 1,25, а 1,28 доллара, что является усилением на 8% по сравнению с нынешним курсом общеевропейской валюты.
Expert.ru03:14