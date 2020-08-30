Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

У здания КГБ в Минске во время акции "Марш мира и независимости" произошло столкновение протестующих с силовиками в штатском. Как сообщает ТАСС, сотрудники правоохранительных органов пытались задержать демонстрантов, но протестующие отбили нескольких задержанных.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

Газета.Ru11:05
Комсомольская правда

В Минске произошла стычка между силовиками и протестующими

Комсомольская правда08:24
РИА Новости

В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими

РИА Новости07:44
Известия

Возле здания КГБ в Минске начались задержания протестующих

Известия07:53
Интерфакс

Митингующие в Минске попытались отбить у силовиков своих сторонников

Интерфакс07:43
ТАСС

В центре Минска у здания КГБ произошла стычка между протестующими и силовиками

ТАСС07:17
Lenta.ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

Lenta.ru08:00

Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».
0:25
Ведомости11:56
6

Фестиваль спектаклей «Летние сезоны» в Марий Эл состоялся в конце лета

Церемония начала нового сезона стартовала с показа первой марийской национальной оперы «Акпатыр», роли исполняли артисты Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева.
ГТРК Марий Эл06:10
2

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Веснавчера в 16:17
1

Трамп оценил стоимость собственного автографа

Президент США Дональд Трамп сказал, что если продать его автограф на eBay, можно получить $10 тыс. Об этом, как передает издание Daily Beast, он сказал после круглого стола, посвященного ликвидации последствий урагана "Лаура".
РБК09:44

Мещеряков: «Руководство „Локомотива“ регулярно встречается с командой»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) рассказал о встречах руководства клуба с футболистами, а также ответил на вопрос о премиальных для «железнодорожников» по итогам последней игры.
Sport24.ru11:52

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
290