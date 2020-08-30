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Газета.Ru
Газета.Ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

У здания КГБ в Минске во время акции "Марш мира и независимости" произошло столкновение протестующих с силовиками в штатском. Как сообщает ТАСС, сотрудники правоохранительных органов пытались задержать демонстрантов, но протестующие отбили нескольких задержанных.В источнике
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Известия

Возле здания КГБ в Минске начались задержания протестующих

Известия07:53
Комсомольская правда

В Минске произошла стычка между силовиками и протестующими

Комсомольская правда08:24
Lenta.ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

Lenta.ru08:00
Газета.Ru

У здания КГБ в Минске протестующие отбили задержанных у силовиков

Газета.Ru11:05
Интерфакс

Митингующие в Минске попытались отбить у силовиков своих сторонников

Интерфакс07:43
ТАСС

В центре Минска у здания КГБ произошла стычка между протестующими и силовиками

ТАСС07:17
РИА Новости

В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими

РИА Новости07:44

Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
REGNUM10:06
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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