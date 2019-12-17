Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

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