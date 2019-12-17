Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией

Коммерсантъ06:41

Протестующие у Верховной Рады заявили о лезущих во власть евреях

Lenta.ru10:02

В Киеве произошли столкновения протестующих и полиции

Газета.Ru08:21

Украинские националисты подрались с полицейскими в Киеве

News.ru06:45

Полиция Киева сообщила о 17 пострадавших сотрудниках на митинге у Рады

РБК10:33

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Интерфакс05:41

В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией

RT на русском05:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:04, Ашберн
Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

Вести.Ru 10:44
Происшествия

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Lenta.ru 10:53
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Происшествия

Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе

Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Известия 04:45
Происшествия

Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
RT на русском 08:20
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
News.ru 10:50
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Технологии

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят аналог Apple Pay

Как пишет РБК, Национальная система платёжных карт (НСПК, обрабатывает операции по картам внутри России и поддерживает платёжную систему "Мир") продемонстрировала партнёрам в начале декабря несколько вариантов проведения платежей при помощи бесконтактного интерфейса NFC.
Вести.Хайтек 04:19
Общество

Группа «Сафмар» и Forbes урегулировали спор в досудебном порядке

Группа "Сафмар" и компания "АС Рус медиа", издающая русскую версию журнала Forbes, урегулировали спор в досудебном порядке.
ТАСС 11:10
Авто

Новый Cadillac Escalade получил уникальный дисплей

Новый внедорожник Cadillac Escalade сможет похвастаться ультрасовременным вогнутым дисплеем диагональю около 1 метра.
Новые автомобили 11:17
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости 15 декабря в 00:57
Энергетика

Белоруссия хочет увеличить тариф за прокачку российской нефти

Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории.
REGNUM 07:19
Здоровье

Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Невские Новости 07:28
Общество

Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
РИА Новости 11:57
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».
REGNUM вчера в 09:18
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Авто

В Сети показали, какой могла стать ГАЗель Next

Осенью в Сети появились «внеконкурсные» эскизы микроавтобуса «ГАЗель Next», нарисованные в 2006 году Геннадием Рябовым, отвечавшим за интерьер и компоновку салона модели.
Автоновости дня 07:27
Общество

Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС

Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Интерфакс 11:45
Политика

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
РИА Новости 10:41
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к «дочке» Crocus Group

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к компании «Крокус Интернэшнл», входящей в состав Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ 11:14
Экономика

Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
ТАСС вчера в 23:51
Музыка

Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве

Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Культуромания вчера в 00:18
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное