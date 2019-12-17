Происшествия
КоммерсантъУ здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией
У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Политика
Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Космос
Пуск «Союза» с Куру отложили из-за технических проблем
Пуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане вынужденно отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат», передает спецкор НСН с места событий.
Здоровье
Медсестра из Белгорода стала лучшей в России
Главная медицинская сестра областной клинической больницы Святителя Иоасафа – Галина Гиенко – стала лучшей медсестрой России.
Политика
Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию
Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.
Общество
Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию
Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Космос
Спутник научился искать и оценивать выбросы метана на Земле
Космический спутник Земли во время глобальной съемки поверхности впервые обнаружил и измерил утечку метана.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону итоги нормандского саммита
Путин и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили итоги "нормандского саммита".
Здоровье
В Коми стало меньше точек продажи алкоголя
Фото Виктора Бобыря На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 17 декабря заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ольга Бабина рассказала, что сегодня в республике действует 626 лицензий на розничную продажу алкоголя.
Общество
Путин подписал закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене взимания комиссии при переводе средств между клиентами одного банка, счет которых открыт в разных российских регионах.
Технологии
Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции
В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Российский фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова вошёл в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» (International feature film).
Авто
В России автомобили Jeep стали доступны по подписке
Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".
Политика
Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине
Представители Демократической партии в палате представителей пытаются скрыть сговор партийного национального комитета с Украиной, добавил Джулиани, демократы в 2016 году якобы пытались уничтожить Трампа с помощью Киева.
Космос
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка добавил, что между космосом и туристической индустрией есть объединяющие факторы, потому что туризм также способствует межкультурному обмену, поездкам друг к другу, и тем самым "улучшает мир".