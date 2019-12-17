У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».

У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Происшествия Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.

Экономика ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.

Космос Пуск «Союза» с Куру отложили из-за технических проблем Пуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане вынужденно отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат», передает спецкор НСН с места событий.

Политика Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.

Политика Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.

Общество Уральский полпред призвал силовиков лучше искать коррупцию Силовики Ямала и Челябинской области стали менее эффективно выявлять коррупцию по сравнению с 2018 годом.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.

Происшествия В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома» Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

Происшествия В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.

Авто Opel возобновила продажи в России Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.

Наука Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Здоровье В Коми стало меньше точек продажи алкоголя Фото Виктора Бобыря На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 17 декабря заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ольга Бабина рассказала, что сегодня в республике действует 626 лицензий на розничную продажу алкоголя.

Общество Путин подписал закон об отмене комиссии за «банковский роуминг» Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене взимания комиссии при переводе средств между клиентами одного банка, счет которых открыт в разных российских регионах.

Авто В России автомобили Jeep стали доступны по подписке Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.

Музыка Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова Композитор и продюсер Виктор Дробыш не смог сдержать эмоций, комментируя слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который назвал концерт перенесшего инсульт Николая Носкова "жалким зрелищем".

Политика Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине Представители Демократической партии в палате представителей пытаются скрыть сговор партийного национального комитета с Украиной, добавил Джулиани, демократы в 2016 году якобы пытались уничтожить Трампа с помощью Киева.