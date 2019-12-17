Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
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У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией

Коммерсантъ06:41

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

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Радикалы устроили драку с правоохранителями в Киеве

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Украинские националисты подрались с полицейскими в Киеве

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В Киеве начались беспорядки с участием националистов. Видео

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
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Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

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Происшествия

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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

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Газета.Ru 12:22
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Таиланд захотел приобрести дополнительные SSJ-100

Россия и Таиланд обсуждают поставку еще двух самолетов Sukhoi Superjet 100 в бизнес-комплектации, сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Взгляд.ру 13:08
Политика

В Германии назвали имя высланного российского дипломата

Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Политика

Володин назвал «настроенные всех тянуть в прошлое» страны ПАСЕ

В ПАСЕ есть ряд стран, которые настроены тянуть всех в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщается на сайте Госдумы.
РБК 13:18
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Захарова ждет реакции правозащитников после разгона митинга у Рады

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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
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Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

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Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
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Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
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Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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Автомобили Opel вернулись на российский рынок

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Российский боец Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» укрепил свои позиции в рейтинге UFC легчайшего веса.
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В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

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Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
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Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

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Закон Зеленского о сокращении Рады на треть одобрен судом Украины

Законопроект о сокращении Верховной рады на треть, предложенный Владимиром Зеленским, признан соответствующим основному закону Украины.
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