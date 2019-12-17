Происшествия
ИнтерфаксУ здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
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Политика
Сенат одобрил военный бюджет США на 2020 год
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Политика
Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих
Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Таиланд захотел приобрести дополнительные SSJ-100
Россия и Таиланд обсуждают поставку еще двух самолетов Sukhoi Superjet 100 в бизнес-комплектации, сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Политика
В Германии назвали имя высланного российского дипломата
Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
Политика
Володин назвал «настроенные всех тянуть в прошлое» страны ПАСЕ
В ПАСЕ есть ряд стран, которые настроены тянуть всех в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщается на сайте Госдумы.
Политика
Захарова ждет реакции правозащитников после разгона митинга у Рады
Беспорядки в Киеве: оппозиция блокирует трибуну в Раде Около Рады и в семи регионах страны проходят митинги против продажи земли.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Единоборства
Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC
Российский боец Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» укрепил свои позиции в рейтинге UFC легчайшего веса.
Общество
В Госдуме задумались о запрете курения на кухнях коммуналок
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Общество
Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат
Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Политика
Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда
Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
Политика
Закон Зеленского о сокращении Рады на треть одобрен судом Украины
Законопроект о сокращении Верховной рады на треть, предложенный Владимиром Зеленским, признан соответствующим основному закону Украины.