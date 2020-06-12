Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ жены Зеленского обнаружили коронавирус

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус. Об этом украинская первая леди сообщила на своей странице в Facebook 12 июня.
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У жены Зеленского обнаружили коронавирус

РБК07:29

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Газета.Ru07:21

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Lenta.ru07:06

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Телеканал 360°07:12

У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Известия07:08

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

РИА Новости07:08

У супруги Зеленского обнаружили коронавирус

RT на русском07:20
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Здоровье

Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
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Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста вчера в 11:56
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В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным

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Ребенок погиб в ДТП с автобусом в Амурской области

Газета.Ru 07:48
Экономика

Экономисты рассказали о четырех способах увеличить пенсию в России

В 2020 году Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал о предстоящем повышении пенсий и нескольких надбавок к выплатам для граждан, но касается это, в частности, пенсионеров-опекунов.
Невские Новости 07:26
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 10 июня в 15:38
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Общество

Воробьев объявил о новом этапе отмены ограничений в Подмосковье

В Подмосковье с 25 июня откроются торгово-развлекательные центры.
BFM.ru вчера в 15:05
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Общество

В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
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Выявлен новый симптом коронавируса

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Футбол

Милевский рассказал, как экс-игрок сборной Украины вступил в секту

РИА Новости 06:06
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Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

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Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
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Политика

Песков сравнил свою работу с работой саперов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
Lenta.ru 08:01
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены

В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Политика

Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода

Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.
Известия 07:45
Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
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В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать

В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал накаченный за карантин торс

Юморист Максим Галкин опубликовал пикантное фото накаченного за время карантина торса.
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Названы признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
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Памятник Черчиллю спрятали от протестующих в Лондоне

Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как в прошлые выходные во время демонстрации на постаменте появилась надпись, обвиняющая бывшего премьер-министра страны в расизме, передает Reuters.
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Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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