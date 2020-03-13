Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

У супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-19, передает Associated Press. Сам глава кабмина ранее ушел на карантин, у него никаких симптомов заболевания нет. Господин Трюдо решил изолировать семью вчера, 12 марта.
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Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

Газета.Ru01:52

Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 23:25

Жена премьер-министра Канады заразилась COVID-19

Известиявчера в 22:31

Коронавирус выявлен у супруги премьер-министра Канады

Интерфаксвчера в 22:38

Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 22:36

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

РБКвчера в 22:56

У жены Трюдо обнаружили коронавирус

ТАССвчера в 22:19
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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«Европе приходит конец»

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Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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