Коронавирус
КоммерсантъУ жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
У супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-19, передает Associated Press. Сам глава кабмина ранее ушел на карантин, у него никаких симптомов заболевания нет. Господин Трюдо решил изолировать семью вчера, 12 марта.
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На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Реджеп Тайип Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.