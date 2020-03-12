Коронавирус
КоммерсантъУ жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
У супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-19, передает Associated Press. Сам глава кабмина ранее ушел на карантин, у него никаких симптомов заболевания нет. Господин Трюдо решил изолировать семью вчера, 12 марта.
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В школах Саратова закрываются на карантин несколько классов
Занятия приостановлены в двух классах лицея №15 в Заводском районе и трех - в школе № 66 имени Вавилова в Юбилейном.
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В Тюмени нашли пропавшего школьника — сына известного бизнесмена
К поискам 12-летнего Ивана из Тюмени, который ушел из дома вечером 12 марта, подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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Изучение муравьев показало пример обратной эволюции
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Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Футбол
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Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Общество
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Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
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Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
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В «Авито» зафиксировали рост цен на гаражи в крупных городах России
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Рабочая группа ОКР передаст полномочия новой комиссии ВФЛА
Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) передаст свои полномочия новой комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
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Коронавирус: Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на оперативном заседании правительства в пятницу, 13 марта 2020 года, пригрозил чиновникам карантином за выезды за границу.