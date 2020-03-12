Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

У супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-19, передает Associated Press. Сам глава кабмина ранее ушел на карантин, у него никаких симптомов заболевания нет. Господин Трюдо решил изолировать семью вчера, 12 марта.
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Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

Газета.Ru01:52

Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

РИА Новостивчера в 22:36

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

РБКвчера в 22:56

Коронавирус выявлен у супруги премьер-министра Канады

Интерфаксвчера в 22:38

Супруга премьера Канады заразилась коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 23:25

Жена премьер-министра Канады заразилась COVID-19

Известиявчера в 22:31

У жены Трюдо обнаружили коронавирус

ТАССвчера в 22:19
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В школах Саратова закрываются на карантин несколько классов

Занятия приостановлены в двух классах лицея №15 в Заводском районе и трех - в школе № 66 имени Вавилова в Юбилейном.
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"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
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ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает

В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.
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Кудрин предсказал рост бедности в России

Глава Счётной палаты России допустил рост бедности в стране, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 23:15
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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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Политика

Большинство регионов поддержали поправки к конституции

В Совете Федерации получили уже 58 отзывов из региональных заксобраний по поправкам к конституции.
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Премьеру фильма «Мулан» перенесли из-за коронавируса

Премьеры фильмов «Мулан», «Оленьи рога» и «Новые мутанты» были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 04:57
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В Тюмени нашли пропавшего школьника — сына известного бизнесмена

К поискам 12-летнего Ивана из Тюмени, который ушел из дома вечером 12 марта, подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Новости Тюмени 72.ru 04:42
Здоровье

Правительство Джонсона представило радикальные меры в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план по борьбе с распространением коронавируса на территории страны.
Век 11 марта в 09:44
Общество

Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.
Udm-Info вчера в 05:53
Финансы

Экономист спрогнозировал сроки восстановления курса рубля

После обвала курс постепенно вернется к уровню 61 рубль за доллар США, считает аналитик Goldman Sachs Клеменс Граф.
Газета.Ru 05:33
Музыка

Клип Little Big оказался самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Общество

Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету

Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
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Наука

Изучение муравьев показало пример обратной эволюции

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Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
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Футбол

Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи»

Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
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Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:25
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
РИА Новости 11 марта в 02:39
Общество

ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
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Политика

Зеленский созвал заседание СНБО из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 13 марта проведет заседание по вопросу закрытия границ из-за угрозы коронавируса.
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Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

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Лолита выйдет замуж в шестой раз

Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
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Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru вчера в 12:45
Экономика

В «Авито» зафиксировали рост цен на гаражи в крупных городах России

Рост цен связан с подготовкой законопроекта о «гаражной амнистии». В 12 из 25 крупных городов подорожали гаражи.
РБК 05:37
Спорт

Рабочая группа ОКР передаст полномочия новой комиссии ВФЛА

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) передаст свои полномочия новой комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
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Коронавирус: Алиханов запретил чиновникам выезжать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на оперативном заседании правительства в пятницу, 13 марта 2020 года, пригрозил чиновникам карантином за выезды за границу.
Русский Запад 05:20
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