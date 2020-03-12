У супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-19, передает Associated Press. Сам глава кабмина ранее ушел на карантин, у него никаких симптомов заболевания нет. Господин Трюдо решил изолировать семью вчера, 12 марта.

Здоровье В школах Саратова закрываются на карантин несколько классов Занятия приостановлены в двух классах лицея №15 в Заводском районе и трех - в школе № 66 имени Вавилова в Юбилейном.

Общество В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом "За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Общество ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Политика Большинство регионов поддержали поправки к конституции В Совете Федерации получили уже 58 отзывов из региональных заксобраний по поправкам к конституции.

Общество Россия ограничила авиасообщение с Германией и Испанией «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года на время ограничить пассажирские авиаперевозки с территории России на территорию Италии, Германии, Испании, Франции и в обратном направлении», — отмечается в заявлении.

Финансы Экономист спрогнозировал сроки восстановления курса рубля После обвала курс постепенно вернется к уровню 61 рубль за доллар США, считает аналитик Goldman Sachs Клеменс Граф.

Политика Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Футбол Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи» Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество В Казахстане обнаружили коронавирус Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.

Политика Зеленский созвал заседание СНБО из-за коронавируса Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 13 марта проведет заседание по вопросу закрытия границ из-за угрозы коронавируса.

Шоу-бизнес Лолита выйдет замуж в шестой раз Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.