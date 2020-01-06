Общество
Nord-NewsУ жителей Кольского полуострова первая рабочая неделя будет сокращенной
У жителей Кольского полуострова, как и других россиян, первая рабочая неделя 2020 года будет сокращенной. Таким образом, северяне уйдут на выходные после первых двух рабочих дней нового года.
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Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани
Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.
Политика
В Госдуме заявили о риске мирового конфликта из-за США
Действия США привели к росту напряженности на Ближнем Востоке, которая может вылиться в мировой конфликт.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Речь идет об умных часах Amazfit T-Rex, защищенных по стандарту IP68.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Экономика
«Роснефть» теряет запасы терпения
Компания просит ускорить выдачу льгот в рамках инвентаризации месторождений Как стало известно "Ъ", "Роснефть" может стать единственной компанией, претендующей на новые налоговые льготы в рамках процесса инвентаризации запасов нефтяных месторождений.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Происшествия
Пассажир легковушки погиб в ДТП 3 января в Забайкалье
Пассажир Datsun on-DO погиб в ДТП 3 января в Забайкалье. Установлено, что водитель машины был пьян.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Хоккей
Российский вратарь одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Для российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина матч стал дебютным в НХЛ.
Политика
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую возмутило поведение соотечественников на Бали
Певицу возмутило поведение некоторых соотечественников, не способных нормально проводить время на пляже.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Кино
Рецензия на фильм Роберта Эггерса «Маяк»: Двое на острове, не считая большого фаллического символа
В ролях: Уиллем Дефо, Роберт Паттинсон, Валерия Караман.В 2015 году Роберт Эггерс буквально ворвался в кинематограф со своим дебютным полнометражным фильмом "Ведьма".
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Музыка
В столице Бурятии выступит московский ансамбль «Мегаполис»
9 января московский ансамбль «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым выступит в Улан-Удэ на сцене Театра оперы и балета.
Технологии
«Коммерсант»: «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи
Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO.
Автоспорт
Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull
7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
Теннис
Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup
Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
Футбол
«Урал» просмотрит Жамалетдинова
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.