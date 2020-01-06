Общество

Nord-NewsNord-NewsУ жителей Кольского полуострова первая рабочая неделя будет сокращенной

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У жителей Кольского полуострова, как и других россиян, первая рабочая неделя 2020 года будет сокращенной. Таким образом, северяне уйдут на выходные после первых двух рабочих дней нового года.
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