Коронавирус
Российская газетаУ жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
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Транспорт
На Кубани ограничивают движение личного автотранспорта
Краснодар, 31 марта 2020, 16:43 — REGNUM Движение личного автотранспорта намерены ограничить на территории Краснодарского края в рамках карантинных мер.
Киберспорт
Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле
Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Общество
«Яндекс» рассчитает индекс самоизоляции россиян
Компания «Яндекс» начала оценивать индекс самоизоляции россиян с помощью данных из своих приложений.
Общество
Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Политика
Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций
Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала новорожденную дочь
Светская обозревательница Божена Рынска рассказала о рождении дочери.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Блокпосты установлены на въезде в Севастополь
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
Здоровье
Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
Экономика
Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%
Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Общество
Число инфицированных CoViD-19 на Украине возросло до 548 человек
За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией на территории Украины увеличилось на 68 человек и достигло 548.
Общество
Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина
Сегодня, 31 марта, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина в России.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Энергетика
Saudi Aramco может продать долю в трубопроводной компании
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Bloomberg.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Игры
Последние дополнения для Dead or Alive 6 выйдут в апреле
Токио, 31 марта 2020, 11:36 — REGNUM В апреле Dead or Alive 6 получит два последних DLC (набор загружаемого контента).
Политика
Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием
По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
Гаджеты
Google прекращает продажи Pixel 3 XL и Pixel 3
В официальном онлайн-магазине Google больше нет смартфонов Pixel 3 XL и Pixel 3 – только новые Pixel 4 и 4 XL, а также доступные Pixel 3a и 3a XL.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Происшествия
В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса
Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.
Гаджеты
Названа дата выхода дешевого iPhone
Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Общество
Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов
В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Здоровье
У врача Гатчинской больницы диагностирован коронавирус
У заведующего травматологическим отделением Гатчинской больницы диагностирован коронавирус.
Авто
General Motors откладывает производство автомобилей из-за коронавируса
Американский концерн General Motors вынужден отложить запуск серийного производства целого ряда новых моделей авто.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.