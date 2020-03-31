Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУ жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
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У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к COVID-19

News.ru15:30

У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу

Lenta.ru15:18

У жителей итальянского города Феррара обнаружен иммунитет к коронавирусу

Московский Комсомолец12:56

У жителей итальянского города Феррара иммунитет к коронавирусу

Ёлдаш14:32

У жителей итальянского города обнаружили иммунитет к коронавирусу

РЕН ТВ13:39

У жителей одного из городов Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу

Gazeta.SPb14:49

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Российская газета12:31
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
Транспорт

На Кубани ограничивают движение личного автотранспорта

Краснодар, 31 марта 2020, 16:43 — REGNUM Движение личного автотранспорта намерены ограничить на территории Краснодарского края в рамках карантинных мер.
REGNUM 09:43
Киберспорт

Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле

Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Игромания.ру 11:46
Общество

«Яндекс» рассчитает индекс самоизоляции россиян

Компания «Яндекс» начала оценивать индекс самоизоляции россиян с помощью данных из своих приложений.
Плюс один +1 вчера в 11:43
Общество

Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Телеканал 360° 14:51
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Политика

Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций

Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
REGNUM 04:25
Шоу-бизнес

Божена Рынска показала новорожденную дочь

Светская обозревательница Божена Рынска рассказала о рождении дочери.
МИР 24 29 марта в 18:35
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Блокпосты установлены на въезде в Севастополь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
ИА Красная Весна 13:06
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

SevastopolMedia.ru 08:09
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Экономика

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Вести.Ru 06:03
Общество

Число инфицированных CoViD-19 на Украине возросло до 548 человек

За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией на территории Украины увеличилось на 68 человек и достигло 548.
Life.ru вчера в 17:21
Общество

Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина

Сегодня, 31 марта, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина в России.
Собака.ru вчера в 03:58
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Энергетика

Saudi Aramco может продать долю в трубопроводной компании

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Bloomberg.
Нефтегазовая вертикаль вчера в 13:49
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Игры

Последние дополнения для Dead or Alive 6 выйдут в апреле

Токио, 31 марта 2020, 11:36 — REGNUM В апреле Dead or Alive 6 получит два последних DLC (набор загружаемого контента).
REGNUM 04:36
Политика

Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием

По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
РБК 29 марта в 22:20
Гаджеты

Google прекращает продажи Pixel 3 XL и Pixel 3

В официальном онлайн-магазине Google больше нет смартфонов Pixel 3 XL и Pixel 3 – только новые Pixel 4 и 4 XL, а также доступные Pixel 3a и 3a XL.
Megaobzor.com 10:55
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Происшествия

В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса

Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.
REGNUM 10:10
Гаджеты

Названа дата выхода дешевого iPhone

Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Lenta.ru 13:36
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 01:40
Общество

Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов

В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:20
Здоровье

У врача Гатчинской больницы диагностирован коронавирус

У заведующего травматологическим отделением Гатчинской больницы диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:34
Авто

General Motors откладывает производство автомобилей из-за коронавируса

Американский концерн General Motors вынужден отложить запуск серийного производства целого ряда новых моделей авто.
Дни24 00:54
Общество

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
ТАСС 14:34
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Город в итальянском регионе Эмилия-Романья, административный центр одноимённой провинции. Расположен на востоке Паданской равнины, в дельте реки По. Небесный покровитель города - святой Георгий; праздник города отмечается в день кончины святого, 23 апреля.
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