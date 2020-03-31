Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Транспорт На Кубани ограничивают движение личного автотранспорта Краснодар, 31 марта 2020, 16:43 — REGNUM Движение личного автотранспорта намерены ограничить на территории Краснодарского края в рамках карантинных мер.

Киберспорт Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.

Общество «Яндекс» рассчитает индекс самоизоляции россиян Компания «Яндекс» начала оценивать индекс самоизоляции россиян с помощью данных из своих приложений.

Политика Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество Блокпосты установлены на въезде в Севастополь Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.

Экономика Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15% Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).

Общество Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина Сегодня, 31 марта, депутаты Государственной думы во втором и третьем чтении утвердили законопроект, ужесточающий административное наказание за нарушение карантина в России.

Транспорт В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

Энергетика Saudi Aramco может продать долю в трубопроводной компании Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco обдумывает продажу доли в своем трубопроводном подразделении на фоне падения нефтяных цен, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.

Гаджеты Google прекращает продажи Pixel 3 XL и Pixel 3 В официальном онлайн-магазине Google больше нет смартфонов Pixel 3 XL и Pixel 3 – только новые Pixel 4 и 4 XL, а также доступные Pixel 3a и 3a XL.

Происшествия В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.

Гаджеты Названа дата выхода дешевого iPhone Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.

Общество Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.