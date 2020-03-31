Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса. В этом регионе страны практически нет зараженных COVID-19, пишет La Nuova Ferrara.
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У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу

Lenta.ruвчера в 15:18

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

Известиявчера в 16:09

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к COVID-19

News.ruвчера в 15:30

У жителей итальянского города Феррара обнаружили иммунитет к COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:25

У жителей итальянского города обнаружили иммунитет к коронавирусу

РЕН ТВвчера в 13:39

У жителей итальянского города Феррара обнаружен иммунитет к коронавирусу

Московский Комсомолецвчера в 12:56

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Российская газетавчера в 12:31
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Экономика

В Челябинской области введен второй пакет мер поддержки бизнеса

Снижено налоговое бремя для малых предприятий, а в помощь челябинской "Территории бизнеса" дополнительно направлены 290 миллионов рублей, сообщил во вторник на брифинге в правительстве региона глава региона Алексей Текслер.
Российская газета вчера в 03:47
Культура

После первого сезона: Netflix закрывает «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером

Изначально планировалось, что «Вампирские войны» получат продолжение, о чем свидетельствует открытая концовка первого сезона.
Киноафиша России вчера в 07:20
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Шоу-бизнес

В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Пятый канал вчера в 10:50
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 22:42
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru вчера в 09:27
Здоровье

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25.
ТАСС вчера в 23:12
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Политика

«Штамм X»: стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии

Что касается Китая — то он, по словам Гэбриел, особо цинично пытается быть хорошим, продвигая следующие тезисы: "Китай успешно сдержал коронавирус", "Китай призывает к международному сотрудничеству", "ВОЗ хвалит Китай", "Китай экономически устойчив" — и критикуя при этом США.
РИА Новости 30 марта в 01:00
Спорт

Коронавирус подкосил профессиональный спорт в Приморье

В Приморье приостанавливается заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне–2020/2021, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:00
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru вчера в 08:51
Общество

В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
ТАСС вчера в 01:52
Общество

В Пермском крае введут режим всеобщей самоизоляции

Власти Пермского края введут режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:03
Гаджеты

Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев

Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 17:34
Наука

Нейронная сеть почти точно перевела мозговые сигналы в предложения

Piter.tv вчера в 08:37
Кино

Аналитики рассказали, какие фильмы россияне смотрят на карантине

Список был составлен аналитиками портала Film Pro.
RuNews24.ru 29 марта в 11:41
Общество

В Смоленской области ввели режим самоизоляции

В Смоленской области ввели режим полной самоизоляции. Соответствующий указ 31 марта подписал глава региона Алексей Островский.
Гудвилл.онлайн вчера в 16:04
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС 30 марта в 11:36
Общество

В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам

Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
REGNUM вчера в 02:42
Происшествия

В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5

Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.
REGNUM вчера в 21:26
Политика

Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции

Подавляющее большинство россиян (95%), как и неделю назад, самой важной поправкой, которая может быть внесена в Конституцию России, называют закрепление гарантии доступности и качества медицинского обслуживания.
Российская газета вчера в 09:05
Транспорт

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
ТАСС вчера в 15:47
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