У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса. В этом регионе страны практически нет зараженных COVID-19, пишет La Nuova Ferrara.

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

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Наука В России разработали способ уничтожения коронавируса Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».

Общество Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

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Гаджеты Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.

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Происшествия В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.

Политика Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции Подавляющее большинство россиян (95%), как и неделю назад, самой важной поправкой, которая может быть внесена в Конституцию России, называют закрепление гарантии доступности и качества медицинского обслуживания.