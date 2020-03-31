Коронавирус
ИзвестияУ жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса. В этом регионе страны практически нет зараженных COVID-19, пишет La Nuova Ferrara.
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У жителей итальянского города Феррара обнаружен иммунитет к коронавирусу
Московский Комсомолецвчера в 12:56
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Экономика
В Челябинской области введен второй пакет мер поддержки бизнеса
Снижено налоговое бремя для малых предприятий, а в помощь челябинской "Территории бизнеса" дополнительно направлены 290 миллионов рублей, сообщил во вторник на брифинге в правительстве региона глава региона Алексей Текслер.
Культура
После первого сезона: Netflix закрывает «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером
Изначально планировалось, что «Вампирские войны» получат продолжение, о чем свидетельствует открытая концовка первого сезона.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Шоу-бизнес
В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву
Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Здоровье
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Политика
«Штамм X»: стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии
Что касается Китая — то он, по словам Гэбриел, особо цинично пытается быть хорошим, продвигая следующие тезисы: "Китай успешно сдержал коронавирус", "Китай призывает к международному сотрудничеству", "ВОЗ хвалит Китай", "Китай экономически устойчив" — и критикуя при этом США.
Спорт
Коронавирус подкосил профессиональный спорт в Приморье
В Приморье приостанавливается заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне–2020/2021, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Единоборства
Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона
Общество
В Новосибирской области ввели режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
Общество
В Пермском крае введут режим всеобщей самоизоляции
Власти Пермского края введут режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев
Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Наука
Нейронная сеть почти точно перевела мозговые сигналы в предложения
Кино
Аналитики рассказали, какие фильмы россияне смотрят на карантине
Список был составлен аналитиками портала Film Pro.
Общество
В Смоленской области ввели режим самоизоляции
В Смоленской области ввели режим полной самоизоляции. Соответствующий указ 31 марта подписал глава региона Алексей Островский.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Общество
В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам
Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
Происшествия
В США зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5
Бойсе, США, 1 апреля 2020, 04:26 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зарегистрированы в американском штате Айдахо на северо-западе стране, 31 марта сообщается на странице в Twitter Геологической службы США.
Политика
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Подавляющее большинство россиян (95%), как и неделю назад, самой важной поправкой, которая может быть внесена в Конституцию России, называют закрепление гарантии доступности и качества медицинского обслуживания.
Транспорт
В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.