Происшествия
ИнтерфаксУ жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.
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Футбол
«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Бернли» в АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Бернли» сыграли вничью в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма
Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Общество
Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие
Росгвардия предлагает внести в законодательство запрет на получение оружейной лицензии для водителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщил в интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом
После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Армия и оружие
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon на МКС
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Политика
Глава правящей партии Италии заразился коронавирусом
Коронавирус Covid-19 выявлен у лидера входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Фигурное катание
Валиева стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров
Россиянка Камила Валиева заняла первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Происшествия
Британка обезглавила пожилую мать и вырезала ее мозг
В Великобритании начался суд над 36-летней уроженкой города Ашингтон Одессой Кэри (Odessa Carey), которая, как предполагается, убила и обезглавила 73-летнюю мать, вырезав ее мозг.
Хоккей
Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Наука
Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты
Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
Авто
Модернизированный Lada Largus наделят линзованной оптикой
Пользователям Сети продемонстрировали дебютный фотоснимок модернизированной модели LADA Largus, получившей линзованные фары, которые, скорее всего, приобретут все автомобили обновленного клана.