Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.
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Подмосковную семью госпитализировали из-за коронавируса

Вести.Ru11:06

У прилетевшей из Швейцарии жительницы Подмосковья предварительно подтвердили коронавирус

Известия10:45

В Подмосковье диагностировали коронавирус

Газета.Ru10:57

Жительницу Подмосковья госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию

РИАМО10:48

Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус

РИА Новости10:46

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

Коммерсантъ11:05

У вернувшейся из Швейцарии семьи заподозрили коронавирус

РЕН ТВ07:22
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Футбол

«Тоттенхэм» не сумел обыграть «Бернли» в АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Бернли» сыграли вничью в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 14:30
Политика

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Lenta.ru вчера в 02:35
Общество

Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие

Росгвардия предлагает внести в законодательство запрет на получение оружейной лицензии для водителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщил в интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
РИА Новости 11:19
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Общество

Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом

После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Обозреватель Врн 08:17
Армия и оружие

Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки

Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки.
Lenta.ru вчера в 14:30
Транспорт

Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
REGNUM 07:48
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
Космос

SpaceX запустила корабль Dragon на МКС

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Rambler News Service 02:38
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:01
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 05 марта в 16:24
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 04:39
Политика

Глава правящей партии Италии заразился коронавирусом

Коронавирус Covid-19 выявлен у лидера входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии.
РЕН ТВ 07:33
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
Политика

Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
РБК вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец 10:03
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском вчера в 14:23
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM 12:20
Армия и оружие

В Сирии погиб высокопоставленный иранский командир КСИР

Pravda.Ru 07:41
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК 10:44
Фигурное катание

Валиева стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров

Россиянка Камила Валиева заняла первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
RT на русском 12:49
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости 05 марта в 16:31
Происшествия

Британка обезглавила пожилую мать и вырезала ее мозг

В Великобритании начался суд над 36-летней уроженкой города Ашингтон Одессой Кэри (Odessa Carey), которая, как предполагается, убила и обезглавила 73-летнюю мать, вырезав ее мозг.
Lenta.ru 13:01
Хоккей

Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

КМВ Новости 13:27
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Общество

Ещё 33 пассажира круизного корабля в Египте заразились коронавирусом

News.ru 13:29
Футбол

Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом Сосьедадом»

REGNUM 14:28
Наука

Впервые в мире технологию CRISPR применили для лечения слепоты

Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
ToDay News Ufa 05 марта в 12:53
Авто

Модернизированный Lada Largus наделят линзованной оптикой

Пользователям Сети продемонстрировали дебютный фотоснимок модернизированной модели LADA Largus, получившей линзованные фары, которые, скорее всего, приобретут все автомобили обновленного клана.
Pnzdrive 03:10
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