Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.
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У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

Коммерсантъвчера в 11:05

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфаксвчера в 10:58

Коронавирусная инфекция, предварительно, выявлена у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья

Агентство Москвавчера в 10:38

Власти предварительно диагностировали коронавирус у женщины в Подмосковье

РБКвчера в 10:47

Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус

РИА Новостивчера в 10:46

Жительницу Подмосковья госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию

РИАМОвчера в 10:48

Семья из Подмосковья заразилась коронавирусом

Lenta.ruвчера в 07:56
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Здоровье

Правительственные документы: коронавирус может убить полмиллиона британцев и заразить 80% населения Британии (The Independent, Великобритания) (The Independent)

Попавший в распоряжение журналистов правительственный документ предполагает, что от коронавируса может умереть до 500 000 человек, если им заразятся до 80% населения страны.
ИноСМИ 01:04
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия

Микрорайон в Воронеже из-за аварии остался без электричества

Вечером в субботу, 7 марта в Воронеже произошла авария на линии электропередач, оставившая без света целый микрорайон у больницы «Электроника» и ряд социальных объектов.
Kursk.com вчера в 14:21
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 00:47
Наука

Часть ароматов значительно улучшают работу памяти

Как сообщает МедиаПоток, методика, которую разработали специалисты из Университета Тель-Авива и их коллеги из Института Вейцмана, позволяет сохранить воспоминания в головном мозге во время сна.
МедиаПоток 06 марта в 08:16
Здоровье

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097

Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 00:19
Политика

Глава Татарстана предложил доработать поправку к Конституции о русском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно доработать поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Взгляд.ру вчера в 16:51
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК вчера в 23:24
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 12:20
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру вчера в 00:00
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК 00:01
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
RT на русском вчера в 20:58
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv вчера в 13:30
Политика

Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе

Экономика сегодня 06 марта в 04:17
Экономика

Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
РБК вчера в 02:00
Биатлон

Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии

Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости вчера в 11:12
Армия и оружие

Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
Журналистская правда вчера в 04:20
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
РИА Новости вчера в 20:35
Футбол

Йович может сменить «Реал» на «Наполи»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович имеет вариант продолжения своей карьеры в Италии. Футболистом активно интересуется «Наполи».
Матч ТВ 01:09
Политика

Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
ТАСС вчера в 17:30
Хоккей

Пастрняк обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Одним из авторов заброшенных шайб "Брюинз" стал форвард Давид Пастрняк. Теперь на его счету 48 точных бросков.
Газета.Ru 00:30
Единоборства

Чжан победила Енджейчик на UFC 248

Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши.
Спорт-Экспресс 00:37
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 12:58
Происшествия

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

Известия вчера в 17:40
Кино

Фильм Сергея Лозницы о похоронах Сталина покажут в «Лендоке»

Петербургский дневник 06 марта в 05:26
Общество

Сын Высоцкого назвал глупой рекламу ФБР с фото отца

Сын Владимира Высоцкого назвал глупой и бестактной рекламу Федерального бюро расследований США, в которой использовалась фотография его отца.
НТВ 06 марта в 04:14
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
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