Происшествия
ИнтерфаксУ жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.
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с чего всё началось
Предварительный результат анализа на коронавирус у жительницы Подмосковья, ранее вернувшейся из Цюриха в Швейцарии, признан положительным. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. "Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.ТАСС10:41
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