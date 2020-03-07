Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.
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Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус

РИА Новости10:46

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфакс10:58

Жительницу Подмосковья госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию

РИАМО10:48

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

Коммерсантъ11:05

Коронавирусная инфекция, предварительно, выявлена у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья

Агентство Москва10:38

Семья из Подмосковья заразилась коронавирусом

Lenta.ru07:56

У вернувшейся из Швейцарии семьи заподозрили коронавирус

РЕН ТВ07:22
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Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Экономика

Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение доходов населения объясняется падением мировых цен на энергоносители.
Газета.Ru 04 марта в 06:01
Происшествия

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Вести.Ru 16:13
Общество

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В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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Политика

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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Армия и оружие

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ПолитРоссия вчера в 07:41
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Футбол

В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов

Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
News.ru 15:52
Финансы

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК вчера в 05:02
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

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РБК 05 марта в 19:06
Происшествия

На заводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
РИА Новости 16:54
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город 05 марта в 05:24
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
Политика

Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Lenta.ru 07:14
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости 11:00
Авто

Hyundai представила концепт электрокара Prophecy

Компания Hyundai 3 марта презентовала новый электрический концепт-кар Prophecy («Пророчество») и рассказала о его основных стилевых и технологических решениях в специальной видеопрезентации, доступной на сайте автопроизводителя.
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Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 04:39
Армия и оружие

ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе

Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Газета.Ru вчера в 14:13
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РИА Новости 15:55
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Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»

Вести ФМ 05 марта в 01:58
Происшествия

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Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
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Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
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Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Газета.Ru 16:47
Хоккей

Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
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Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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Компания АвтоВАЗ начала производство хэтчбеков Lada Xray Cross в новом исполнении Instinct.
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Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

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