Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУ жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.
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