Происшествия
ИнтерфаксУ жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.
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Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников
Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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У 21 человека на лайнере Grand Princess диагностировали коронавирус
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В интервью радио «Эхо Москвы» начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Сергей Сучков сообщил о создании в Крыму одного из российских объектов контроля космического пространства.
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Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
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Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом В столице введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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