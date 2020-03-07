Происшествия
ИнтерфаксУ жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительница Подмосковья 25 февраля вернулась из Цюриха.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Происшествия
В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
Гаджеты
Необычно выглядящая камера и самые стандартные параметры. Nokia 5.3 готовится к выходу
Ожидается, что стоить Nokia 5.3 будет около 180 долларов.
Общество
В Москве более 500 человек получили больничные из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отложили свадебную церемонию из-за вспышки коронавируса, сообщает People со ссылкой на осведомленный источник.
Общество
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
Политика
Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников
Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.
Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Космос
JAXA: японский модуль МКС Кибо сможет функционировать до 2028 года
Японский модуль Кибо на Международной космической станции (МКС) технически может продолжить функционирование до 2028 года, заявил в интервью РИА Новости вице-президент агентства Коити Ваката.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Кино
Милош Бикович не уверен в необходимости продолжения «Холопа»
Актёр считает эту историю достаточно цельной, не нуждающейся во второй части Милош Бикович, сыгравший роль мажора Гриши в комедии "Холоп", поделился с журналистами своим мнением о дальнейшей судьбе этого фильма.
Политика
Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что его президентство можно сопоставить с управлением лодкой, в которой «везде дыры».
Футбол
В Италии заблокируют для въезда и выезда несколько регионов
Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
Армия и оружие
Военные РФ совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
Полеты над Атлантикой и Норвежским морем выполнили российские противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".