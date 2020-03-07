Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъУ жительницы Подмосковья выявили коронавирус

По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
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У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

Коммерсантъ11:05

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Интерфакс10:58

Семья из Подмосковья заразилась коронавирусом

Lenta.ru07:56

Власти предварительно диагностировали коронавирус у женщины в Подмосковье

РБК10:47

Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус

РИА Новости10:46

Коронавирусная инфекция, предварительно, выявлена у вернувшейся из Цюриха жительницы Подмосковья

Агентство Москва10:38

Жительницу Подмосковья госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию

РИАМО10:48
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Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК 10:44
Армия и оружие

Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Известия 17:25
Космос

НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса

На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
РЕН ТВ вчера в 05:53
Общество

Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе

Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Красная весна 11:04
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Финансы

Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей.
Интерфакс вчера в 06:28
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
RT на русском 11:00
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру 00:00
Футбол

Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

РИА Новости 14:44
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru вчера в 02:48
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 13:46
Здоровье

В Китае 27 человек за сутки стали жертвами коронавируса

Число подтвержденных случаев нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось до 80 695. При этом 27 инфицированных умерли.
Газета.Ru 20:18
Здоровье

Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
РИА Новости 20:14
Происшествия

В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

РИА Новости 05:54
Общество

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Российский премьер подписал документ о выделении денег для увеличения зарплат медицинского персонала.
Ореанда-Новости 05:22
Политика

Путин и Эрдоган договорились о перемирии в Сирии

Накануне, 5 марта, в Кремле прошли переговоры между Президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Городовой вчера в 00:01
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова увеличила губы

В личном блоге Глафира опубликовала снимки, на которых показала увеличенные губы.
StarHit.ru 19:30
Происшествия

В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК 15:35
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном женском катании на соревнованиях юниоров в Таллине в субботу, 7 марта.
Известия 20:07
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Гаджеты

Раскрыта производительность новых SUPER-видеокарт от NVIDIA

Srnsk 04 марта в 19:55
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
РИА Новости вчера в 18:25
Общество

Пойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие

Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России.
RT на русском 12:05
Здоровье

В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород вчера в 08:51
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Общество

На севере Италии может быть введен строгий карантин

По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 18:31
Общество

Гороскоп на 8 марта: организаторские способности проявятся у Тельцов

Овны Гора дел свалится на Овнов, множество времени уйдет на решение проблем, которые внезапно будут появляться в течение дня, но острый ум и решительность представителей знака позволят вырваться из череды неприятностей и весело провести вечер.
Primpress.ru 18:00
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
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