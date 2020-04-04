Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона. Об этом сообщается на официальном портале региона.
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Летевших с заражённой коронавирусом женщиной пассажиров проверят в Чите

Zabnews.ruвчера в 22:50

В Забайкалье зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией

ТАССвчера в 22:46

В Забайкалье вновь выявили заболевшего коронавирусом

REGNUMвчера в 22:32

С зараженной коронавирусом читинкой контактировали более 100 человек

Московский Комсомолец Читавчера в 23:27

Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чите

ZAB.RUвчера в 21:55

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

RT на русскомвчера в 22:57

Больная коронавирусом читинка контактировала только с членами семьи – Роспотребнадзор

Чита.Рувчера в 21:53
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Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости 00:34
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 15:56
Общество

Долетевшего до Петербурга путешественника вернули обратно в Катар

Путешественника Игоря Бузина, накануне прилетевшего спецбортом в Петербург из Дохи, отправили обратно в Катар.
НТВ вчера в 10:40
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Армия и оружие

Сирийская армия обстреляла боевиков на юге Идлиба в ответ на их огонь

По данным источника, САА обстреляла позиции террористических группировок в районах поселков Сфухин и Кафр-Увейд на юге провинции Идлиб в ответ на обстрел террористами города Саракиб.
ИА Красная Весна вчера в 14:57
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 02 апреля в 06:11
Кино

Disney назвала новые даты премьер своих фильмов

Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
REGNUM вчера в 15:52
Общество

WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет

ТАСС вчера в 22:14
Общество

Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США

По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
РИА Новости вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой

На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Woman.ru 02 апреля в 05:49
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия

В Бурятии троих граждан посадили на 10 суток

В Улан-Удэ на четырех горожан составлены административные протоколы за невыполнение законных требований сотрудников полиции, в отношении трех из них Советским районным судом избрана мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 00:38
Общество

Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Вечерняя Москва вчера в 08:52
Общество

В Самарской области режим самоизоляции продлен до 12 апреля

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима всеобщей самоизоляции в регионе до 12 апреля.
СОВА вчера в 15:06
Армия и оружие

Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

Венгрия была самым преданным и последним союзником германского Третьего рейха, Гитлер готов был пожертвовать Берлином, чтобы отстоять ее, заявил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 19:49
Общество

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Интерфакс вчера в 23:33
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Политическая Экспертиза вчера в 04:29
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Шоу-бизнес

Pink сообщила о своем заражении коронавирусом

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 277 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.
ТАСС 00:44
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Общество

Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа

Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
РИА Новости вчера в 15:27
Игры

NVIDIA продемонстрировала видеоигру Minecraft с трассировкой лучей

Megaobzor.com 01 апреля в 04:53
Политика

Владимир Путин не стал воевать сразу на двух фронтах

Еще через пару часов президент встретился с участниками совещания о ситуации на глобальных энергетических рынках.
Коммерсантъ вчера в 16:07
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