Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Здоровье Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Космос Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.

Кино Disney назвала новые даты премьер своих фильмов Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.

Общество Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Происшествия В Бурятии троих граждан посадили на 10 суток В Улан-Удэ на четырех горожан составлены административные протоколы за невыполнение законных требований сотрудников полиции, в отношении трех из них Советским районным судом избрана мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток.

Общество Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.