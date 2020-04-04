Коронавирус
RT на русскомУ жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона. Об этом сообщается на официальном портале региона.
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С зараженной коронавирусом читинкой контактировали более 100 человек
Московский Комсомолец Читавчера в 23:27
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Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
Общество
Долетевшего до Петербурга путешественника вернули обратно в Катар
Путешественника Игоря Бузина, накануне прилетевшего спецбортом в Петербург из Дохи, отправили обратно в Катар.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Происшествия
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
Армия и оружие
Сирийская армия обстреляла боевиков на юге Идлиба в ответ на их огонь
По данным источника, САА обстреляла позиции террористических группировок в районах поселков Сфухин и Кафр-Увейд на юге провинции Идлиб в ответ на обстрел террористами города Саракиб.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Кино
Disney назвала новые даты премьер своих фильмов
Премьеру научно-фэнтезийной картины «Артемис Фаул» по серии книг писателя Оуэна Колфера Disney вовсе решила перенести на свой потоковый сервис Disney+ (впервые в истории компании), пока не назвав дату релиза.
Общество
WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет
Общество
Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США
По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
Шоу-бизнес
Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой
На прошлой неделе нью-йоркские папарацци запечатлели Ирину Шейк в компании арт-дилера Вито Шнабеля.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Происшествия
В Бурятии троих граждан посадили на 10 суток
В Улан-Удэ на четырех горожан составлены административные протоколы за невыполнение законных требований сотрудников полиции, в отношении трех из них Советским районным судом избрана мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 12 апреля
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима всеобщей самоизоляции в регионе до 12 апреля.
Армия и оружие
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин
Венгрия была самым преданным и последним союзником германского Третьего рейха, Гитлер готов был пожертвовать Берлином, чтобы отстоять ее, заявил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Общество
Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти
Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Технологии
В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию
На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Шоу-бизнес
Pink сообщила о своем заражении коронавирусом
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 277 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа
Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
Игры
NVIDIA продемонстрировала видеоигру Minecraft с трассировкой лучей
Политика
Владимир Путин не стал воевать сразу на двух фронтах
Еще через пару часов президент встретился с участниками совещания о ситуации на глобальных энергетических рынках.