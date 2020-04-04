Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУ жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона. Об этом сообщается на официальном портале региона.
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Женщина с коронавирусом находится в моностационаре первой городской больницы Читы

ГТРК Чита01:12

Врачи оценили состояние заболевшей коронавирусом читинки как удовлетворительное

ZAB.RU02:10

Состояние заразившейся коронавирусом читинки удовлетворительное

Московский Комсомолец Чита01:31

Кожевников: У больной читинки лёгкая форма коронавируса

Чита.Ру02:00

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

RT на русскомвчера в 22:57

Летевших с заражённой коронавирусом женщиной пассажиров проверят в Чите

Zabnews.ruвчера в 22:50

В Забайкалье зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией

ТАССвчера в 22:46
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Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru 02 апреля в 17:09
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия вчера в 05:18
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Киберспорт

В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные

Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Игромания.ру вчера в 06:25
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения

Сегодня, 3 апреля, свой день рождения отмечает актриса Анастасия Заворотнюк.
Экспресс газета 02 апреля в 23:30
Здоровье

О ненужности здоровым людям носить маски предупредили в ВОЗ

Как сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, здоровые люди могут обойтись без масок – их ношение никоим образом не способствует повышению шансов уберечься от коронавируса.
Live24 вчера в 00:56
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области на 21:00 2 апреля: информация оперативного штаба

По данным оперативного штаба на 21:00 2 апреля, в Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусом.
Сиб.фм 02 апреля в 10:53
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Наука

Представлен метод для повышения эффективности светодиодных ламп

Anonsens вчера в 08:18
Политика

Губернатор Камчатки Илюхин ушел в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил о своем уходе в отставку.
Ридус 02 апреля в 19:11
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать с авианосца моряков с коронавирусом

Пентагон не планирует эвакуировать американских военнослужащих с авианосца «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), на борту которого вспыхнула эпидемия коронавируса.
ФАН 01 апреля в 07:57
Культура

Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»

Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Мой Брянск вчера в 08:49
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Общество

Названо число застрявших за границей россиян

Стало известно, сколько российских граждан желает вернуться из-за границы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Рамблер 01:00
Общество

В России обучение школьников могут перенести на лето

Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
SmolDaily 01:05
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru вчера в 15:11
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Вечерняя Москва 02:10
Экономика

«Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Profibeer.ru вчера в 04:03
Гаджеты

Начались продажи видеокарт GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

Аналитики прогнозировали скорый выход NVidia GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 вместо стандартной GDDR5 из-за дефицита последней.
Актуальные Новости 01 апреля в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
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