Общество
МонаВистаУ журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
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Общество
ГД рассмотрит проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
Государственная дума на очередном заседании во вторник, 7 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, который включает штрафы и дисквалификацию.
Известия вчера в 18:09
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных
Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Происшествия
ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова
ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%
«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду
В Китае скончался по меньшей мере 21 человек после падения автобуса с пассажирами в водохранилище.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Общество
Режим самоизоляции в Воронеже продлен до 20 июля
Обладминистрация приняла соответствующее решение В Воронежской области принято решение продлить режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Городская справка 077 08:29
Общество
Журналист Леонид Парфенов покинул Россию
Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
Политика
Захарова заявила о разрушении свободы слова и свободы СМИ в США
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены.
Газета.Ru 08:48
Экономика
В США начали расследование импорта фосфатов из России и Марокко
Комиссия по международной торговле США начала расследование импорта фосфорных удобрений из России и Марокко.
Интерфакс 04:41
Общество
Российская авиакомпания начала летать за границу
Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
Общество
Правила продажи алкоголя около медучреждений в России могут смягчить
Минпромторг готовит законопроект, который позволит на региональном уровне принимать решения о продаже алкогольных напитков рядом с медицинскими учреждениями, сообщают «Известия».
ZAB.RU 05:00
Общество
Более 200 летних кафе в Петербурге получили разрешения на работу
Упрощенный порядок согласования летних кафе был разработан в целях поддержки сферы общепита.
Интерфакс - Россия 09:13
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Происшествия
СК нашёл в действиях калининградских врачей признаки убийства младенца
В действиях калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обнаружены признаки убийства новорождённого, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
News.ru 09:00