Общество

МонаВистаМонаВистаУ журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Главреда издания «Холод» Бекбулатову допросят в качестве свидетеля по делу Сафронова

ТАСС08:00

У главреда издания «Холод» Бекбулатовой прошли обыски в квартире

Газета.Ru07:33

У главного редактора издания «Холод» прошел обыск

Коммерсантъ07:20

К бывшей журналистке «Медузы» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском

Ведомости07:13

Правозащитники: экс-коллегу Сафронова допросят в качестве свидетеля

РИА Новости09:00

Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

РБК06:59

Журналистку Бекбулатову увезли на допрос в статусе свидетеля по делу Сафронова

Медиазона07:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Общество

ГД рассмотрит проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Государственная дума на очередном заседании во вторник, 7 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, который включает штрафы и дисквалификацию.
Известия вчера в 18:09
1
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
1,9K
Общество

Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных

Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
29
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,5K
Футбол

Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско самостоятельно может принять решение об уходе из клуба.
Газета.Ru 09:18
Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
2
Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
16
Происшествия

ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова

ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
2
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
172
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъ 05:51
41
Происшествия

В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в воду

В Китае скончался по меньшей мере 21 человек после падения автобуса с пассажирами в водохранилище.
Газета.Ru 06:28
16
Происшествия

Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
823
Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
1
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
12
Политика

В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными

В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
38
Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
1,4K
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,9K
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
39
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
79
Общество

Режим самоизоляции в Воронеже продлен до 20 июля

Обладминистрация приняла соответствующее решение В Воронежской области принято решение продлить режим самоизоляции до 20 июля включительно.
Городская справка 077 08:29
28
Общество

Журналист Леонид Парфенов покинул Россию

Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
59
Политика

Захарова заявила о разрушении свободы слова и свободы СМИ в США

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены.
Газета.Ru 08:48
5
Экономика

В США начали расследование импорта фосфатов из России и Марокко

Комиссия по международной торговле США начала расследование импорта фосфорных удобрений из России и Марокко.
Интерфакс 04:41
Общество

Российская авиакомпания начала летать за границу

Авиакомпания S7 Airlines начала летать за границу.
Lenta.ru 08:43
1
Общество

Правила продажи алкоголя около медучреждений в России могут смягчить

Минпромторг готовит законопроект, который позволит на региональном уровне принимать решения о продаже алкогольных напитков рядом с медицинскими учреждениями, сообщают «Известия».
ZAB.RU 05:00
417
Общество

Более 200 летних кафе в Петербурге получили разрешения на работу

Упрощенный порядок согласования летних кафе был разработан в целях поддержки сферы общепита.
Интерфакс - Россия 09:13
Происшествия

Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео

Lenta.ru 09:24
Шоу-бизнес

Дочь и сын Жени Белоусова сдали ДНК-тест на отцовство

Дни24 06:00
1
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
395
Происшествия

СК нашёл в действиях калининградских врачей признаки убийства младенца

В действиях калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обнаружены признаки убийства новорождённого, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
News.ru 09:00
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Владимирович Чиков
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, руководитель Международной правозащитной группы «Агора», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное