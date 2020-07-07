Общество
МонаВистаУ журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
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Политика
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова
Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова Профсоюз журналистов выступил в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Медиазона 07:58
Происшествия
Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе
Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров
РИА Новости 09:05
Общество
График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи
На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07:03
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Шанхая
По словам представителя «Аэрофлота», на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
BFM.ru 10:32
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Происшествия
Ураганный ветер повалил в Подмосковье 60 деревьев
На Московскую область обрушилась непогода. Ураганный ветер повалил 60 деревьев и один рекламный щит.
НТВ 10:55
Экономика
В Петербурге запускают два новых производства почти за 1 млрд рублей
Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 15:20 — REGNUM Два новых производства запускают в петербургской особой экономической зоне с объемом инвестиций около 900 млн рублей.
REGNUM 08:20
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год.
Ревизор.ру 08:31
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали
Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ.
РИА Новости 10:43
Баскетбол
Шенгелия подтвердил переговоры с ЦСКА и ответил на обвинения в Грузии
Имеющий опыт выступлений в НБА грузинский баскетболист Торнике Шенгелия подтвердил возможный переход в ЦСКА.
Metaratings 10:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Общество
Гособвинение требует 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Прокурор запросил для главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.
BFM.ru 11:00
Экономика
На Украине пустят с молотка реактивные самолеты
Планируется, в частности, пустить с молотка произведенный в конце 1960-х годов первый чехословацкий реактивный самолет Л-29 и польский легкий учебно-спортивный самолет PZL-104 «Вильга 35А», выпущенный в 1991-м.
Lenta.ru 10:12
Общество
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56