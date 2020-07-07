Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора», юрист Павел Чиков.

Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

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