Происшествия
РБКЮрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой
Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора», юрист Павел Чиков.
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Политика
Ценность паспортов США и России сильно упала из-за пандемии
Россия занимает 51 место, паспорт РФ дает возможность посещать без визы 118 государств.
Новый День 07:03
Шоу-бизнес
Собчак показала романтичное фото с Богомоловым
RuNews24.ru 07:08
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Происшествия
Турция приостановила судоходство через пролив Дарданеллы
Решение связано с сильным лесным пожаром на Галлипольском полуострове, - пишет местная газета Хьюриетт.
Эхо Москвы вчера в 13:32
Происшествия
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Кино
Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+
Не хочу расстраивать своих повелителей из Apple, но есть большая разница в картинке и звуке.
Игромания.ру 07:34
Авто
Toyota представит новый кроссовер Corolla Cross через несколько дней
Токио, 7 июля 2020, 13:15 — REGNUM Японская компания Toyota готовится представить в Таиланде 9 июля новый кроссовер Corolla Cross.
REGNUM 06:15
Шоу-бизнес
Седокова получила травму на съемках
Певица Анна Седокова рассказала, что на съемках одного из своих клипов получила серьезную травму. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Рамблер 01:57
Армия и оружие
Генерал ВСУ требует массово вооружить украинцев для войны с русскими
Заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил о том, что всеобщее право украинцев ношение оружия не только сплотит нацию, но и станет предупреждением для русских на случай их попытки завоевать Украину.
ИА Новороссия 05:01
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым
По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Общество
ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности.
ТАСС 06:52
Наука
Подтверждено, что некоторые животные могут предсказывать землетрясения
ToDay News Ufa 04 июля в 09:47
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Верхнепышминский городской суд в Свердловской области признал лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) виновным по статье КоАП о распространении заведомо недостоверной общественной значимой информации.
Газета.Ru 07:09
Общество
В РПЦ отреагировали на заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия
Актриса Мария Шукшина, выступившая в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), свидетельствует о собственных «ужасных заблуждениях» и оказывает мятежному экс-схиигумену «медвежью услугу», заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Взгляд.ру 07:33
Происшествия
Во Внуково задержали двух иностранцев, изнасиловавших калининградок
Следственный комитет и УМВД РФ по Калининградской области не дали уйти двум подозреваемым в изнасиловании иностранным гражданам.
Русский Запад 07:15
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
Общество
В Москве во вторник ожидаются смерч и град
Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38