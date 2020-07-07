Происшествия

РБКРБКЮрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора», юрист Павел Чиков.
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У главреда издания «Холод» Бекбулатовой прошли обыски в квартире

Газета.Ru07:33

Журналистку Бекбулатову увезли на допрос в статусе свидетеля по делу Сафронова

Медиазона07:47

У главного редактора издания «Холод» прошел обыск

Коммерсантъ07:20

Главред журнала «Холод» Таисия Бекбулатова проходит по делу Сафронова в качестве свидетеля

ТАСС08:00

Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

РБК06:59

У журналистки Таисии Бекбулатовой провели обыск. Ее увезли на допрос в статусе свидетеля

Дождь06:44

К главному редактору журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой пришли с обыском

Эхо Москвы07:25
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Ценность паспортов США и России сильно упала из-за пандемии

Россия занимает 51 место, паспорт РФ дает возможность посещать без визы 118 государств.
Новый День 07:03
Шоу-бизнес

Собчак показала романтичное фото с Богомоловым

RuNews24.ru 07:08
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Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Происшествия

Турция приостановила судоходство через пролив Дарданеллы

Решение связано с сильным лесным пожаром на Галлипольском полуострове, - пишет местная газета Хьюриетт.
Эхо Москвы вчера в 13:32
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Происшествия

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
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Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
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Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
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Кино

Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+

Не хочу расстраивать своих повелителей из Apple, но есть большая разница в картинке и звуке.
Игромания.ру 07:34
Авто

Toyota представит новый кроссовер Corolla Cross через несколько дней

Токио, 7 июля 2020, 13:15 — REGNUM Японская компания Toyota готовится представить в Таиланде 9 июля новый кроссовер Corolla Cross.
REGNUM 06:15
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Шоу-бизнес

Седокова получила травму на съемках

Певица Анна Седокова рассказала, что на съемках одного из своих клипов получила серьезную травму. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Рамблер 01:57
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Армия и оружие

Генерал ВСУ требует массово вооружить украинцев для войны с русскими

Заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос заявил о том, что всеобщее право украинцев ношение оружия не только сплотит нацию, но и станет предупреждением для русских на случай их попытки завоевать Украину.
ИА Новороссия 05:01
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Происшествия

Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
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Общество

Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области

В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
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Происшествия

СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Общество

ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности.
ТАСС 06:52
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Наука

Подтверждено, что некоторые животные могут предсказывать землетрясения

ToDay News Ufa 04 июля в 09:47
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Политика

Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
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Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Верхнепышминский городской суд в Свердловской области признал лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) виновным по статье КоАП о распространении заведомо недостоверной общественной значимой информации.
Газета.Ru 07:09
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Общество

В РПЦ отреагировали на заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия

Актриса Мария Шукшина, выступившая в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), свидетельствует о собственных «ужасных заблуждениях» и оказывает мятежному экс-схиигумену «медвежью услугу», заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Взгляд.ру 07:33
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Происшествия

Во Внуково задержали двух иностранцев, изнасиловавших калининградок

Следственный комитет и УМВД РФ по Калининградской области не дали уйти двум подозреваемым в изнасиловании иностранным гражданам.
Русский Запад 07:15
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Гаджеты

Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei

Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
Наука

Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет

Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
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Общество

В Москве во вторник ожидаются смерч и град

Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град.
Газета.Ru 06:40
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Общество

Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Павел Владимирович Чиков
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, руководитель Международной правозащитной группы «Агора», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
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