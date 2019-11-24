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РИА НовостиРИА НовостиУайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса. Поединок, прошедший в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой 34-летнего американца в седьмом раунде.
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